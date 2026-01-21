Espana agencias

El senegalés Lopy sufre una rotura en recto femoral y estará varias semanas más de baja

Almería, 21 ene (EFE).- El centrocampista senegalés del Almería Dion Lopy, lesionado desde principios de año, sufre una rotura en el recto femoral derecho, informó este miércoles el club sin precisar un plazo estimado para su reaparición, aunque, en principio, por el tipo de dolencia y la fase de recuperación en la que está le mantendrá varias semanas más de baja.

Lopy, de 23 años e internacional absoluto por Senegal, tuvo un problema muscular en la zona del cuádriceps de la pierna derecha durante un entrenamiento después del parón navideño y este miércoles, casi tres semanas después, la UD Almería precisó en un comunicado que presenta "una rotura mioaponeurótica de grado dos en el recto femoral derecho".

Desde entonces, el futbolista africano, que llegó en el verano de 2023 al Almería procedente del Stade de Reims francés, se ha perdido los tres últimos partidos de su equipo en LaLiga Hypermotion, ante Granada, Mirandés y Deportivo de La Coruña, y continúa de baja médica.

"En este momento, Lopy se encuentra en la fase de fisioterapia y rehabilitación en gimnasio y, si la evolución sigue siendo favorable, la próxima semana pasaría a la siguiente etapa que serían los test de campo", explicó en su escrito el club almeriense.

Esta temporada, el mediocentro senegalés lleva disputados dieciséis encuentros de Liga con el conjunto entrenado por Joan Francesc Ferrer 'Rubi', en los que anotó dos goles, y uno de la Copa del Rey. EFE

