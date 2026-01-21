Espana agencias

El secretario de Aladi destaca el acuerdo UE-Mercosur en plena crisis del multilateralismo

Guardar

Montevideo, 21 ene (EFECOM).- La reciente firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur fue destacada este jueves por el secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración, Sergio Abreu, quien apuntó que esta se llevó a cabo en medio de una crisis del multilateralismo.

En diálogo con la Agencia EFE, el uruguayo definió la rubrica llevada a cabo en Asunción como "un avance importante" y una señal que -apuntó- debió haber sido emitida hace muchos años.

"Es importante porque tenemos en crisis el multilateralismo. La Organización Mundial del Comercio hoy ha quedado vaciada por políticas unilaterales en materia de aranceles", dijo Abreu, quien también señaló que la importancia geopolítica de los dos bloques no es la misma que la de hace 25 años.

"La diferencia es que el mundo ha cambiado. Hay un nuevo equilibrio de poder, un cambio de época, dos grandes potencias que se están disputando el mundo en material comercial y en materia tecnológica: China y Estados Unidos. Hay guerras también como la de Rusia y Ucrania. Todo está por encima de las normas que gobernaban el mundo después de la Segunda Guerra Mundial", enfatizó.

En ese sentido, el secretario general de la Aladi agregó que el multilateralismo atraviesa "una enorme crisis" tanto a nivel político como comercial y aseguró que ya no existen los principios del derecho internacional como el de integridad territorial, de no intervención o de solución pacífica de las controversias.

En medio de esta situación, quien fuera canciller uruguayo en el período 1993-1995 reiteró que la firma del acuerdo UE-Mercosur es un hecho positivo, porque abre el comercio en un momento "de políticas unilaterales y arancelarias".

El pasado 17 de enero, el Mercosur y la UE firmaron, tras 26 años de negociaciones, un histórico acuerdo de libre comercio que dará lugar a una de las mayores zonas integradas del mundo, con 720 millones de personas.

El pacto permitirá a los dos bloques, que juntos suman 31 países y representan cerca de un cuarto de la economía mundial, reducir o eliminar gradualmente los aranceles para alrededor del 90 % de sus importaciones y exportaciones.

Finalmente, Abreu habló sobre la situación política de América Latina, dijo que allí hay un descreimiento del sistema político y remarcó que le preocupa "enormemente" que en tiempos en los que se debe construir armonía lo que la ciudadanía ve es que los presidentes "en vez de intercambiar objetivos, intercambian adjetivos". EFECOM

(foto) (video)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Partido opositor venezolano espera que reforma de Ley petrolera abra puertas a inversiones

Infobae

Lagarde (BCE) abandona cena en Davos molesta por comentarios de secretario Comercio EEUU

Infobae

Transportes anticipa a este año el inicio de la renovación de la línea Madrid-Barcelona

Infobae

Renault aspira a aumentar este año cuota de mercado tras concluir 2025 con 83.300 ventas

Infobae

Trump, recibido con protestas y mensajes de condena a su llegada a Davos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Hacia dónde va el caso

¿Hacia dónde va el caso Julio Iglesias? Las dos denunciantes aseguran que “seguirán luchando”

El Gobierno de Ayuso adjudica la unidad del dolor del hospital público de Vallecas a una congregación religiosa porque su centro es el más cercano en coche

Feijóo reconoció ante la jueza de la DANA que no sabía qué era el CECOPI, no cuestionó el envío de Es-Alert y defendió las múltiples versiones Mazón

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies: Óscar Puente descarta dimitir y el presidente de Adif deja su puesto en manos de la investigación

Óscar Puente, sobre el accidente de Adamuz: “No había ninguna señal de que existiera una anomalía que exigiera una intervención inmediata”

ECONOMÍA

El turismo, clave para la

El turismo, clave para la economía española pero perjudicial para el empleo y los salarios de los trabajadores

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 4

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

La falta de alojamiento para estudiantes internacionales supondría para España la pérdida de 6.300 millones al año

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

DEPORTES

El ‘showman’ Moutet que se

El ‘showman’ Moutet que se enfrentará a Alcaraz en el Open de Australia: de casi llegar a las manos con Bublik a lanzarle la raqueta a una cámara

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions