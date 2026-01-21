El secretario de Aladi destaca el acuerdo UE-Mercosur en plena crisis del multilateralismo

Montevideo, 21 ene (EFECOM).- La reciente firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur fue destacada este jueves por el secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración, Sergio Abreu, quien apuntó que esta se llevó a cabo en medio de una crisis del multilateralismo.

En diálogo con la Agencia EFE, el uruguayo definió la rubrica llevada a cabo en Asunción como "un avance importante" y una señal que -apuntó- debió haber sido emitida hace muchos años.

"Es importante porque tenemos en crisis el multilateralismo. La Organización Mundial del Comercio hoy ha quedado vaciada por políticas unilaterales en materia de aranceles", dijo Abreu, quien también señaló que la importancia geopolítica de los dos bloques no es la misma que la de hace 25 años.

"La diferencia es que el mundo ha cambiado. Hay un nuevo equilibrio de poder, un cambio de época, dos grandes potencias que se están disputando el mundo en material comercial y en materia tecnológica: China y Estados Unidos. Hay guerras también como la de Rusia y Ucrania. Todo está por encima de las normas que gobernaban el mundo después de la Segunda Guerra Mundial", enfatizó.

En ese sentido, el secretario general de la Aladi agregó que el multilateralismo atraviesa "una enorme crisis" tanto a nivel político como comercial y aseguró que ya no existen los principios del derecho internacional como el de integridad territorial, de no intervención o de solución pacífica de las controversias.

En medio de esta situación, quien fuera canciller uruguayo en el período 1993-1995 reiteró que la firma del acuerdo UE-Mercosur es un hecho positivo, porque abre el comercio en un momento "de políticas unilaterales y arancelarias".

El pasado 17 de enero, el Mercosur y la UE firmaron, tras 26 años de negociaciones, un histórico acuerdo de libre comercio que dará lugar a una de las mayores zonas integradas del mundo, con 720 millones de personas.

El pacto permitirá a los dos bloques, que juntos suman 31 países y representan cerca de un cuarto de la economía mundial, reducir o eliminar gradualmente los aranceles para alrededor del 90 % de sus importaciones y exportaciones.

Finalmente, Abreu habló sobre la situación política de América Latina, dijo que allí hay un descreimiento del sistema político y remarcó que le preocupa "enormemente" que en tiempos en los que se debe construir armonía lo que la ciudadanía ve es que los presidentes "en vez de intercambiar objetivos, intercambian adjetivos". EFECOM

