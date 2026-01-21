El rojo predomina en las bolsas del Sudeste Asiático

Bangkok, 21 ene (EFECOM).- El rojo predominó este miércoles entre las principales bolsas del Sudeste Asiático, la mayoría de las cuales registraron retrocesos, a excepción de las de Bangkok y Kuala Lumpur.

El referencial de Yakarta, el JCI, se dejó un 1,36 % o 124,37 puntos, y quedó en 9.010,33 enteros, en una jornada marcada por la decisión del Banco de Indonesia de mantener en el 4,75 % la tasa de interés de referencia.

En Ho Chi Minh, el principal indicador vietnamita, el VN, cerró un 0,44 % o bien 8,34 puntos a la baja, y quedó en los 1.885,44.

El STI del próspero Singapur retrocedió un 0,38 % o 18,12 unidades, hasta las 4.809,88.

En Manila, el selectivo filipino PSEi bajó un 0,36 % o 22,76 puntos y se situó en 6.330,1 enteros.

Bangkok, en cambio, terminó en terreno positivo, con una subida del 1,63 % o 21,19 unidades del SET, que concluyó las negociaciones en 1.317,56 enteros.

Kuala Lumpur también ganó, con el KLCI sumando un 0,4 % o 6,75 unidades, hasta alcanzar las 1.705,81. EFECOM