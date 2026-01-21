El riesgo de hundimiento obliga a cortar durante días la AP-7 desde Martorell (Barcelona)

Barcelona, 21 ene (EFE).- El riesgo de hundimiento de la infraestructura que sostiene a la AP-7 en Gelida (Barcelona) ha obligado a cortar la circulación en esta autopista troncal de Cataluña desde Martorell en todos los carriles que van hacia el sur, una situación que según la Generalitat durará "unos días". EFE.

