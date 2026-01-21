El presidente de Renfe se reúne en Barcelona con los maquinistas de Rodalies

Barcelona, 21 ene (EFECOM).- El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha viajado hasta Barcelona, donde se reúne este miércoles en la estación de Sants con los maquinistas de Rodalies después de que ayer un accidente de tren en Gelida (Barcelona) provocara la muerte de uno de estos profesionales y varios heridos.

Fuentes de Renfe han confirmado que la reunión ha comenzado tras el minuto de silencio que los maquinistas y trabajadores de Rodalies han guardado en Sants para homenajear al compañero fallecido.

El minuto de silencio ha tenido lugar en el vestíbulo de la principal estación ferroviaria de Barcelona, más vacía de lo habitual al mediodía, en una jornada atípica por la suspensión total del servicio de Rodalies debido al accidente.

El maquinista del tren de Rodalies que falleció anoche al chocar su convoy contra un muro de contención que había caído a la vía entre Gelida y Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), debido al temporal, era natural de Sevilla, tenía 28 años y estaba haciendo su formación en prácticas junto a otros tres compañeros y el conductor titular.

"Esperamos que sea la última vez que pasa esto porque es inaguantable e insostenible", ha expresado el miembro del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) Fernando Asensio.

Precisamente, SEMAF ha convocado una huelga en el sector para reclamar que se garantice la seguridad y fiabilidad de la red tras el accidente de Adamuz (Córdoba), con un saldo provisional de 43 muertos, y el registrado anoche en Barcelona. EFECOM