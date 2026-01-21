El PP pide al Gobierno más "información" y "transparencia" sobre el accidente de Aldamuz

Madrid, 21 ene (EFECOM).- El vicesecretario de Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha exigido este miércoles al Gobierno más "información" y "transparencia" sobre el accidente ferroviario del pasado domingo en Aldamuz (Córdoba) y ha dicho que "ya habrá tiempo para exigir las responsabilidades políticas" que correspondan.

"La falta de transparencia está añadiendo gravedad a los accidentes en estas horas, se está agravando entre los ciudadanos la sensación de inseguridad, de desconfianza, Pedimos al Gobierno que dé toda la información de la que dispone", ha dicho Bravo en una comparecencia de prensa.

El dirigente del PP ha señalado que ayer envió una carta al ministro de Transportes, Óscar Puente, para trasladarle la preocupación de su partido por la "gestión de las infraestructuras" y por la "forma en que el Gobierno está atendiendo esta emergencia, también desde el punto de vista informativo".

Ha dicho también que ve al Gobierno "desbordado"; ha acusado a Puente de "cambiar de versión varias veces" y ha incidido en que el presidente de Adif debería dar "algún tipo de explicaciones, porque lo único que hasta ahora ha salido de Adif es la filtración de un audio".EFE