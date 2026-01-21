El PP deja en el aire la asistencia de Feijóo a la reunión con Sánchez sobre Ucrania

Madrid, 21 ene (EFE).- El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, podría no acudir a la reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si esta se convoca la semana que viene, ya que, según los populares, ahora no es momento de hablar sobre Ucrania cuando todavía quedan cadáveres por ser rescatados en los trenes de Adamuz (Córdoba).

Ante la posibilidad de que Sánchez emprenda la semana que viene la ronda aplazada por el accidente ferroviario, fuentes del PP han dicho que sería sorprendente que esto sucediera.

El encuentro entre Sánchez y Feijóo para hablar sobre Ucrania y el envío de soldados españoles ante una hipotética misión de paz iba a producirse el lunes pasado, pero el domingo se canceló después del grave accidente de trenes que ha dejado al menos 43 muertos.

Según el PP, es momento de poner el foco en lo sucedido, en atender a las víctimas y averiguar las causas del siniestro, y no de desviar la atención hablando de una guerra que ni siquiera parece que vaya a acabar. EFE