El PP califica de "miseria moral" que Puente cuestione la huelga de los maquinistas

Madrid, 21 ene (EFECOM).- La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha calificado de "miseria moral" las palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente, acerca de la huelga convocada por un sindicato de maquinistas tras los dos accidentes mortales que se han producido en los últimos días.

"El hundimiento es total. La miseria moral también", ha afirmado Muñoz en un mensaje en la red social X, acompañado de un vídeo del ministro, quien afirma en una entrevista en Telecinco que la convocatoria "tiene que ver con las circunstancias anímicas que en este momento atraviesa el colectivo de maquinistas" por el fallecimiento de tres de ellos (dos que conducían trenes y otro que viajaba como pasajero).

Muñoz ha replicado las palabras de Puente y ha criticado que mencione el estado de ánimo como causante del paro y no "los accidentes que han provocado la muerte de decenas de personas tras meses de avisos por el estado de las vías".

En otro mensaje posterior, la portavoz del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo ha afirmado: "¿En manos de quién estamos?", republicando la noticia de que Adif ha rectificado y ha vuelto a limitar la velocidad a 160 km/h en un tramo entre Madrid y Zaragoza tras la petición de un maquinista.

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios, Semaf, ha convocado una huelga en el sector para reclamar que se garantice la seguridad y fiabilidad de la red tras los recientes accidentes registrados, con numerosos fallecimientos, entre ellos los de tres maquinistas.

Tras el accidente de tren en Adamuz (Córdoba) con 42 muertos y el de Rodalies en Gelida (Barcelona) con un fallecido, Semaf ha avanzado en un comunicado que va a exigir responsabilidad penal a las personas encargadas de garantizar la seguridad en la infraestructura ferroviaria y que la apertura del servicio en el ámbito de Cataluña no se realice sin las garantías de seguridad suficientes para la circulación.

Puente ha afirmado por su parte que el Gobierno va a sentarse "a dialogar" con el colectivo de maquinistas para intentar evitar la huelga. EFECOM

