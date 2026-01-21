Espana agencias

El PP acusa a Puente de querer fijar un "relato exculpatorio" y le envía una carta pidiendo explicaciones

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha asegurado este miércoles que el Gobierno no está trasladando información "adecuada" tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), pues a su juicio el ministro Óscar Puente está intentado fijar un "relato exculpatorio", y en vez de exigir su comparecencia urgente en el Congreso o en el Senado, el PP ha optado por enviar una carta a Transportes pidiéndole explicaciones.

En una rueda de prensa en la sede del PP, Bravo ha justificado esta petición de explicaciones tras las "respuestas contradictorias" del Gobierno en las últimas horas, las "rectificaciones con la velocidad en algunos tramos o la "filtración" de la conversación del maquinista que recoge la caja negra.

"Por eso ayer, 48 horas después del accidente que se ha cobrado la víctima de 43 ciudadanos, nos dirigimos por carta al ministro de Transportes para trasladarle la preocupación por la gestión de las infraestructuras en nuestro país y por la forma en que el Gobierno está atendiendo la emergencia", ha manifestado en una rueda de prensa, en la que ha dicho que ya habrá tiempo de exigir responsabilidades.

Bravo ha indicado que el PP aspira a no se como el PSOE para poder decir "con toda claridad" que lo harán "mejor" que ellos cuando tengan la responsabilidad de gobernar España. "La prioridad del Gobierno no puede ser establecer un relato exculpatorio. La prioridad debe ser atender a las víctimas e informar a los ciudadanos", ha manifestado.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))

