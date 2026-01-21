Espana agencias

El PIB turístico en España crecerá entre el 2,5 % y el 2,7 % hasta 2027, según un informe

Madrid, 21 ene (EFECOM).- El producto interior bruto (PIB) turístico español crecerá entre el 2,5 % y el 2,7 % hasta 2027, según un informe sectorial elaborado por CaixaBank Research con motivo de la feria internacional del turismo Fitur 2026 en Madrid.

El estudio detalla que el sector afronta este año "con bases sólidas y perspectivas favorables" tras la normalización de las tasas de crecimiento que siguió al rebote pospandemia.

La clave de este éxito, añade, radica en la "diversificación geográfica y la desestacionalización" de la demanda.

En este sentido, el análisis apunta que, a medida que las temporadas altas se extienden y las áreas rurales captan más atención, el turismo empieza a desmarcarse de los patrones tradicionales que perpetuaban su dependencia de los destinos costeros y las temporadas veraniegas.

El impulso del turismo "seguirá siendo elevado" por el nivel de ahorro y el aumento de la renta disponible en los hogares de los principales mercados emisores, señala el informe.

Agrega que las proyecciones que arrojan estas cuestiones en el peso del sector en la economía alcanzarán el 12,8 % del PIB en 2026 y el 12,9 % en 2027, respecto al 12,6 % de 2019.

El estudio destaca también el auge del turismo de lujo y su impacto económico como otro dinamizador del sector, así como el del turismo denominado 'silver', que está relacionado con el envejecimiento de la población. EFECOM

