El petróleo Brent vuelve a subir y se sitúa en 65,94 dólares

Londres, 21 ene (EFECOM).- El precio del barril de petróleo Brent para entrega en marzo subió este miércoles hasta 65,94 dólares, un 1,57 % más que al cierre de la sesión anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, ganó 1,02 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense con respecto al cierre del lunes, cuando terminó en 64,92 dólares.

Tras empezar la semana a la baja, el Brent recuperó terreno ayer y de nuevo hoy en un contexto geopolítico volátil, y ello pese a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó en el Foro de Davos una solución militar o una toma por la fuerza de Groenlandia, aunque dejó claro que no renunciaría a la isla ártica.

Posteriormente, anunció un acuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre Groenlandia, que será "muy bueno para Estados Unidos y todos los países de la OTAN", y suspendió la amenaza de aranceles a partir del 1 de febrero contra ocho países europeos.

Más allá de la geopolítica, los analistas apuntan a otro factor relacionado con la oferta para explicar esta subida, como es el cierre temporal de dos yacimientos en Kazajistán, Tengiz y Korolev, desde el pasado domingo por un problema eléctrico en el sistema de distribución del crudo. EFECOM

