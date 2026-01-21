El Parlamento Europeo paraliza el pacto comercial con EEUU tras las amenazas de Trump

Estrasburgo (Francia), 21 ene (EFECOM).- El Parlamento Europeo (PE) decidió este miércoles paralizar la ratificación del acuerdo que Bruselas y Washington firmaron en verano en materia comercial, por las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra ocho países europeos en su intento por adquirir Groenlandia. EFECOM

