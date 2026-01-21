Espana agencias

El panel de Funcas eleva una décima, hasta el 2,2 %, su previsión de crecimiento para 2026

Madrid, 21 ene (EFECOM).- El panel de analistas privados que elabora Funcas ha elevado una décima, hasta el 2,2 %, el crecimiento previsto para la economía española en 2026, lo que supone una "desaceleración" respecto al año anterior, que procede especialmente de la inversión, sobre todo de maquinaria y bienes de equipo.

En cuanto a la composición del crecimiento, la demanda nacional (consumo e inversión) aportará 2,5 puntos -dos décimas más que en la anterior previsión-, mientras que el sector exterior restará tres décimas "en un contexto internacional adverso".

Funcas detalla que la desaceleración de la economía respecto al año anterior procede de la inversión y, en menor medida, del consumo de los hogares, mientras que el consumo público mostrará algo más de vigor y el sector exterior volverá a drenar crecimiento, aunque menos que en 2025.

En cuanto a la inflación, los panelistas esperan que la tasa media anual de la general en 2026 sea del 2,2 % y del 2,3 % para la subyacente, mientras que se prevé un aumento del empleo del 1,7 %.

El panel de Funcas sitúa la tasa de paro en el 10 % y reduce una décima el déficit público de 2026, hasta el 2,5 %. EFECOM

