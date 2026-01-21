El oro reduce su escalada tras tocar máximos ante el freno de las tensiones geopolíticas

(Actualiza la información EC3034 con datos al cierre de los mercados europeos)

Madrid, 21 ene (EFECOM).- El precio del oro, valor refugio en tiempos de incertidumbre, reduce sus ganancias tras haber tocado este miércoles nuevos niveles récords, cerca de los 4.900 dólares, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya asegurado que no usará la fuerza en Groenlandia.

A las 07:31 horas, el metal dorado alcanzaba su último máximo, en los 4.887,19 dólares. Sin embargo, al cierre de los mercados europeos ha reducido su escalada y rebota menos del 1 % en los 4.808 dólares.

En la misma línea, el precio de la plata también ha perdido fuelle y cede el 1,74 % para cotizar en los 92,95 dólares. Esta madrugada alcanzaba los 95,55 dólares.

Tras las tensiones arancelarias y geopolíticas entre Estados Unidos y Europa por Groenlandia que han marcado las últimas sesiones, las palabras de Trump en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza) han frenado el repunte de los metales preciosos.

Pese a ello, el mercado no descarta que el precio del oro alcance los 5.000 dólares, algo que podría suceder incluso antes de finalizar enero, según señalan desde XTB. EFECOM