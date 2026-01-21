El Norwid Czestochowa pasa por encima del Conqueridor y complica su sueño europeo (0-3)

Valencia, 21 ene (EFE).- El Léleman Conqueridor Valencia perdió por tres sets a cero el partido de ida de los octavos de final de la Copa CEV Challenge ante el Norwid Czestochowa polaco en el pabellón Nou Moles.

El equipo valenciano fue siempre a remolque de su rival. Tanto, que en los primeros compases el entrenador Emanuele Zanini tuvo que pedir dos tiempos muertos ante la superioridad rival tras llegar a perder de hasta siete puntos.

En el segundo set, el Conqueridor mejoró sus prestaciones y a través del saque de Javi Monfort encontró sus primeras ventajas en el partido, aunque el Norwid Czestochowa reaccionó y consiguió darle la vuelta al marcador. Los remates de Bartlomiej Lipinski y el servicio de Milad Ebadipour superaron la defensa valenciana

La tónica se mantuvo en el tercer y definitivo set. El conjunto local comenzó dominando el juego y el marcador, pero los remates de Patrik Indra impulsaron a un Czestochowa que firmó un parcial de 1-7 que terminó por darle una ventaja que mantuvo hasta el final.

El resultado final fue de 0-3 (20-25, 22-25 y 20-25).

El equipo valenciano, que deberá ganar por tres sets a cero o a uno para forzar el set definitivo, disputará el partido de vuelta el próximo 29 de enero en Polonia. EFE

