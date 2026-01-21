El ministro de Economía se reúne en Davos con directivos de grandes empresas del IBEX

Davos (Suiza), 21 ene (EFECOM).- El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, se ha reunido este miércoles con los principales directivos de empresas españolas presentes en el Foro de Davos (Suiza), con los que ha abordado los posibles efectos de las tensiones entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos por Groenlandia.

Mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguraba ante el plenario del Foro Económico Mundial que no tiene intención de emplear la fuerza para anexionarse Groenlandia pero que no renuncia a incorporarla a los Estados Unidos, Cuerpo mantuvo una reunión distendida con directivos de Santander, BBVA, Iberdrola, Ferrovial, Moeve o Acciona, entre otras.

Todo ello, un día antes de que la Unión Europea celebre una cumbre extraordinaria en Bruselas para abordar las amenazas sobre Groenlandia de Trump, con la opción de responder a sus posibles nuevos aranceles con otras represalias comerciales.

Según han confirmado a EFE fuentes presentes en la reunión, se abordaron las posibles consecuencias que para la economía española y europea tendría una escalada de las tensiones comerciales y arancelarias entre EEUU y Europa.

Algunos de los presentes hicieron alusión al exceso de regulación vigente en Europa frente a la desregulación de la economía estadounidense, lo que no beneficia a las empresas europeas frente a sus competidores del otro lado del Atlántico en términos de competitividad.

No obstante, también se mencionó la oportunidad que este clima de tensión puede suponer para la economía europea si se acelera la puesta en marcha del mercado único y se mejora la competitividad.

En este sentido, indican las mismas fuentes, durante la reunión se hizo referencia al Laboratorio de Competitividad Europeo, iniciativa española cuyo objetivo es avanzar en la integración y movilizar financiación privada para impulsar la economía europea y consolidar su autonomía estratégica.

Tras la reunión con los directivos españoles, el ministro mantuvo un encuentro con inversores extranjeros para presentar los detalles del nuevo fondo España Crece, que aspira a movilizar 120.000 millones de euros. EFECOM