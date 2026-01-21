El leasing' inmobiliario en España negoció 7.913,7 millones hasta noviembre, un 0,1 % más

Madrid, 21 ene (EFECOM).- Las empresas españolas invirtieron mediante el alquiler con opción a compra, 'leasing', para financiar activos mobiliarios e inmobiliarios hasta noviembre 7.913,7 millones de euros, lo que supone un 0,1 % más que en el mismo periodo del año anterior.

Según ha informado este miércoles la Asociación Española de Leasing y Renting (AELR), la inversión nueva mediante leasing sobre bienes muebles aumentó el 0,7 %, hasta 7.418,6 millones;, y la de bienes inmuebles fue de 495,1 millones de euros, el 7 % menos.

Por regiones, en Madrid se firmaron contratos de 'leasing' por 1.525 millones de euros, un 4,1 % menos; mientras que en Cataluña el volumen de negocio llegó a 1.244 millones de euros, con una disminución del 11,1%.

El plazo de duración de los contratos hasta noviembre de 2025 fue de 68,6 meses, inferior a los 70,2 meses del mismo periodo de 2024.

La mora se situó en el 2,8 %, un ratio menor al del 3,1 % de noviembre de 2024.

Según ha señalado el presidente de AELR, José Coronel de Palma y Martínez-Argulló, el mercado del leasing mantiene un crecimiento hasta noviembre en número de contratos en torno al 5 %, por lo que ha considerado que el mercado del 'leasing' es "sólido" extendiéndose su uso como herramienta de gestión entre empresas y profesionales. EFECOM