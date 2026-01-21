Espana agencias

El Hang Seng sube un 0,37 % en una buena jornada del sector servicios

Pekín, 21 ene (EFECOM).- El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró este miércoles con ganancias del 0,37 % en una jornada marcada por el buen desempeño del subíndice dedicado a los valores del sector servicios (+1,15 %).

El selectivo obtuvo 97,55 puntos, hasta los 26.585,06; mientras que el índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, subió un 0,31 %.

Las revalorizaciones más pronunciadas fueron las del mayor fabricante de semiconductores de China, Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) (+3,69 %); y de la plataforma de vídeos cortos Kuaishou (+3,61 %).

En la otra cara de la moneda, figuraron la marca de ropa deportiva Anta Sports (-4,17 %) o el gigante digital Netease (-3,7 %).

El volumen de negocio de la sesión fue de 250.450 millones de dólares de Hong Kong (32.121 millones de dólares, 27.438 millones de euros). EFECOM

