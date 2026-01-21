El Gobierno niega hacinamiento en el centro de refugiados de Pozuelo, al 17 % de ocupación

Madrid, 21 ene (EFE).- El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha negado que haya una situación de hacinamiento en el Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) que gestiona en Pozuelo de Alarcón (Madrid), que acoge en este momento a 70 refugiadas, lo que supone un 17 % de ocupación.

Fuentes del ministerio han hecho esta aclaración después de que el Ayuntamiento del municipio madrileño haya asegurado en un escrito al juez que existe "cierto riesgo de hacinamiento" para defender el cierre definitivo de las instalaciones que decretó hace unos meses por una supuesta falsa de licencia.

El Gobierno recurrió esta decisión ante un juzgado de Madrid y solicitó medidas cautelares para frenar esta decisión, por lo que está a la espera de que el juez resuelva sobre estas medidas.

Este miércoles se han conocido las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Pozuelo contra estas cautelares pedidas por el Gobierno y en ellas el consistorio sostiene que el edificio solo cuenta con licencia para alojamientos breves de hasta 270 alumnos de la Tesorería General de la Seguridad Social y no para acoger de forma indefinida a 564 solicitantes de asilo.

Según el escrito municipal, esta situación supone un "riesgo cierto de hacinamiento" y la licencia concedida en 2013 establecía la obligación de obtener una nueva autorización en caso de cambio de actividad o de titularidad, requisitos que, a juicio del ayuntamiento, no se han cumplido.

Frente a estas alegaciones, fuentes del ministerio de dirige Elma Saiz ha aclarado que este CREADE fue abierto en marzo de 2022 para atender a las personas ucranianas huidas de la invasión rusa con 400 plazas iniciales "sin que el Ayuntamiento emitiese crítica alguna hasta hace unos meses" y su situación administrativa no ha variado desde su apertura.

Ha subrayado que actualmente tiene una ocupación de 70 plazas, todas ellas correspondientes a familias con niños y niñas ucranianos con protección temporal y mujeres afganas con sus hijos en situación de asilo, lo que significa que está al 17 % de su capacidad.

Además, ha precisado que, "como su propio nombre indica", se trata de un centro "de derivación" por lo que no tiene "carácter de permanencia" como ha referido el Ayuntamiento.

En estos centros, en apenas unas horas, las personas refugiadas son registradas, documentadas, informadas de derechos y obligaciones y son atendidas a nivel psicosocial mientras se deriva a recursos sociales a quienes lo necesitan, han explicado las fuentes.

De esta forma, se "ofrece un servicio indispensable para estas familias en extrema vulnerabilidad", que pueden iniciar en él su proceso de integración en España con todas las garantías.

Desde el ministerio aseguran que, desde su creación, ha sido un centro de referencia para otros CREADE y un modelo reconocido como buena práctica por organizaciones de reconocido prestigio como la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). EFE