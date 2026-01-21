El fútbol gallego guardará un minuto de silencio en la próxima jornada

Santiago de Compostela, 21 ene (EFE).- La junta directiva de la Real Federación Galega de Fútbol (RFGF) acordó este miércoles decretar un minuto de silencio previo a cada partido de esta jornada en memoria de los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

El ente que preside Pablo Prieto informó, a través de un comunicado de prensa, que este acto tendrá “carácter general” y será “extensible” sobre todos los partidos, tanto de fútbol como de fútbol sala y fútbol gaélico. EFE

