Espana agencias

El francés Moutet, próximo rival de Alcaraz en tercera ronda

Guardar

Redacción deportes, 21 ene (EFE).- El francés Corentin Moutet se convirtió en el rival de Carlos Alcaraz en la tercera ronda del Abierto de Australia al superar al estadounidense Michael Zheng que se retiró lesionado cuando el galo ganaba por 3-6, 6-1, 6-3 y 2-0 y habían transcurrido dos horas de partido.

Nunca Carlos Alcaraz ha coincidido sobre la pista con Moutet, un jugador con una larga lista de excentricidades en una cancha. Más conocido por la situaciones que protagoniza con la grada y con sus rivales que por sus resultados deportivos.

El francés de 26 años, nacido en París, ocupa el puesto 37 del ránking y nunca ha llegado a situarse entre los treinta mejores del mundo. No ha ganado título alguno a lo largo de su carrera y las tres finales que ha disputado terminaron en derrota: Doha en el 2020 contra el ruso Andrey Rublev y Mallorca y Almaty, en el 2025, superado por el neerlandés Tallon Griekspoor y el ruso Daniil Medvedev, respectivamente. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Lagarde pide a la UE una posición de determinación colectiva y unidad ante Trump

Infobae

Cancelan las salidas del puerto de Tarifa (Cádiz) a Tánger por el temporal

Infobae

La Bolsa española abre con caída del 0,05 % pendiente de intervención de Trump en Davos

Infobae

La deuda pública alemana sube hasta los 2,6088 billones de euros en el tercer trimestre

Infobae

El maquinista fallecido en el accidente de Rodalies tenía 28 años y estaba en prácticas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies: la Guardia Civil identifica a las 45 víctimas de Adamuz tras completarse todas las autopsias

Siete hernias en el estómago, enfermo y sin agua potable en su casa: Jesús ha ganado en el juzgado el desahucio ordenado por una promotora que quiere construir un hotel

Adif se negó a facilitar a un ciudadano información sobre los retrasos e incidencias en el Cercanías de Madrid

El Ejército del Aire repone el catering de los helicópteros que transportan a Felipe VI y Pedro Sánchez: jamón ibérico, canapés de foie y galletas danesas

‘Semana negra’ en el sistema ferroviario español: el accidente de Adamuz y el cúmulo de otros sucesos en las vías alimentan la desconfianza en los trenes españoles

ECONOMÍA

Ni letras ni depósitos: comprar

Ni letras ni depósitos: comprar una casa para alquilar es tres veces más rentable, los caseros ganan 15.340 euros de media al año

Cuatro de cada diez jóvenes españoles se siente presionado para ir a trabajar estando enfermo: la precariedad empeora el presentismo laboral

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 5 de este jueves 22 de enero de 2026

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

El déficit de la Seguridad Social sin transferencias del Estado roza los 70.000 millones, según Fedea

DEPORTES

El ‘showman’ Moutet que se

El ‘showman’ Moutet que se enfrentará a Alcaraz en el Open de Australia: de casi llegar a las manos con Bublik a lanzarle la raqueta a una cámara

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions