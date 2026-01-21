El francés Moutet, próximo rival de Alcaraz en tercera ronda

Redacción deportes, 21 ene (EFE).- El francés Corentin Moutet se convirtió en el rival de Carlos Alcaraz en la tercera ronda del Abierto de Australia al superar al estadounidense Michael Zheng que se retiró lesionado cuando el galo ganaba por 3-6, 6-1, 6-3 y 2-0 y habían transcurrido dos horas de partido.

Nunca Carlos Alcaraz ha coincidido sobre la pista con Moutet, un jugador con una larga lista de excentricidades en una cancha. Más conocido por la situaciones que protagoniza con la grada y con sus rivales que por sus resultados deportivos.

El francés de 26 años, nacido en París, ocupa el puesto 37 del ránking y nunca ha llegado a situarse entre los treinta mejores del mundo. No ha ganado título alguno a lo largo de su carrera y las tres finales que ha disputado terminaron en derrota: Doha en el 2020 contra el ruso Andrey Rublev y Mallorca y Almaty, en el 2025, superado por el neerlandés Tallon Griekspoor y el ruso Daniil Medvedev, respectivamente. EFE