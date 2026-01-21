Espana agencias

El extremo israelí con pasaporte español Tay Abed firma con el Levante hasta 2029

Valencia, 21 ene (EFE).- El extremo zurdo israelí con pasaporte español Tay Abed es nuevo jugador del Levante hasta 2029, según confirmó este miércoles el club valenciano, que ha abonado por él un pequeño traspaso al PSV Eindhoven, según confirmaron fuentes cercanas a la operación.

El futbolista de 21 años ya está en Valencia y antes de firmar su nuevo contrato se sometió a la pertinente revisión médica. El futbolista se ha personado esta mañana en la Ciudad Deportiva para conocer a sus nuevos compañeros y ponerse ya a las órdenes del técnico Luís Castro.

Tay debutó en la Copa de los Países Bajos con el PSV en diciembre de 2025 y esta temporada ha sido una de las piezas destacadas de su filial, con el que ha disputado desde el inicio de la campaña 19 partidos, en los que firmó siete goles y cuatro asistencias.

El atacante se incorporó al club de Eindhoven en 2021 tras formarse en la cantera del Hapoel Tel Aviv, uno de los clubes de la ciudad donde nació.

Tay Abed formó parte de una generación destacada del fútbol israelí que logró el tercer puesto en el Mundial sub-20 de 2023, torneo en el que su selección eliminó a Brasil en los cuartos de final y cayó en semifinales ante Uruguay, campeona del campeonato y en cuyas filas militaba el actual jugador del Levante Allan Matturro. EFE

