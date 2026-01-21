El Elche prepara la visita al Levante con las bajas de Álvaro Núñez, Bigas, John y Fort

Elche (Alicante), 21 ene (EFE).- El Elche ha comenzado a preparar este miércoles la visita del viernes al Levante en una sesión en la que no han participado los jugadores Álvaro Núñez, Pedro Bigas, John Chetauya y Héctor Fort, todos ellos por diferentes problemas físicos.

Álvaro Núñez, que ya fue baja la pasada jornada, sufre unas molestias en el pubis, mientras que Bigas se recupera de un golpe en la rodilla, John de molestias musculares y Héctor Fort de una operación en el hombro.

Rafa Mir, baja en las dos últimas jornadas por una lesión muscular, sí ha participado en la sesión, aunque realizando un trabajo específico de recuperación sobre el césped al margen del grupo, por lo que su presencia está descartada ante el Levante.

A todas estas bajas se suma la del central Víctor Chust, que será sancionado con un partido de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. EFE

