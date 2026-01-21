El director de Estrategia de Melia alerta del nuevo turista acostumbrado a la inmediatez

Madrid, 21 ene (EFECOM).- El director de Estrategia de Melia Hotels International, Carlos González, ha alertado este miércoles en Fitur de la importancia de atender a las necesidades de un nuevo perfil de turista: aquel que está acostumbrado a la inmediatez de las nuevas tecnologías.

En una mesa de diálogo sobre "Claves para navegar en tiempos de cambio", Carlos González ha afirmado que el cambio es un "contexto permanente" al que hay que anticiparse.

En el debate también han participado el director de Estrategia de HBX, Javier Cabrerizo; el director de Inversión de Christie & Co, Alberto Martín y el especialista de riesgo sectorial y geopolítico del grupo cooperativo Cajamar, David Uclés.

Javier Cabrerizo ha señalado que en entornos de incertidumbre es cuando se hacen buenos socios y que los integrantes del sector en momentos como estos tienen que "permanecer unidos".

Esta mesa redonda también ha tratado de la gran utilidad que tienen las nuevas tecnologías en tareas de distribución de los hoteles y cómo las aplicaciones móviles y la inteligencia artificial pueden satisfacer a un "nuevo cliente" acostumbrado a la inmediatez y a los pocos errores. EFECOM