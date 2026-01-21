Espana agencias

El danés Tobias Lund Andresen sorprende al esprint y es nuevo líder

Guardar

Redacción deportes, 21 ene (EFE).- En el primer día destinado al lucimiento de los velocistas, el danés Tobias Lund Andresen fue el encargado de levantar los brazos como vencedor de la primera jornada en línea disputada con un recorrido de 120 km con salida y llegada en Tanunda.

Lund Andresen (Decathlon), nacido hace 23 años en Taastrup, ganó la partida a los dos grandes favoritos, el británico Matthew Brennan (Visma Lease a Bike) y el australiano Sam Welsford (Ineos), por lo que se llevó la etapa y se puso de líder.

Fue el estreno del danés con el maillot del Decathlon, después de un esprint en el que se impuso con un tiempo de 2h.42.41, a una media de 44,4 km/hora.

La etapa era llana, con los únicos desafíos de 3 subidas a Menglers Hill (2,1 km al 3,5%), que formaban parte de un circuito que debía completarse tres veces. Guillaume Martin y Enzo Paleni (Groupama-FDJ United) lideraron la escapada del día junto a Martin Urianstad (Uno-X Mobility).

Antes, el defensor del título ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates XRG), logró 3 segundos de bonificación en el primer esprint intermedio. Martin aprovechó esta escapada para ganar seis valiosos segundos para la clasificación general tras un comienzo muy difícil en el prólogo de Adelaida, donde fue el menos competitivo de los aspirantes a la general en el prólogo.

En la última vuelta fue alcanzado por el pelotón y Paleni a 7 kilómetros de meta. En un emocionante final, el Decathlon tiró en cabeza con Tord Gudmestad por delante de Tobias Lund Andresen. En la recta final hacia Tanunda, el esprinter contuvo a sus rivales para alzarse con la victoria, asegurando la victoria para estrenar la temporada con sus nuevos colores.

Tobias Lund Andresen es el líder gracias a la bonificación de 10 segundos. Aventaja a Sam Watson y Ethan Vernon por 1 y 2 segundos respectivamente.

Este jueves se disputa la tercera etapa entre Norwood y Uraidla, de 148.1 km, jornada exigente de media montaña que incluye 3 puertos, 2 de primera y 1 de segunda. Los favoritos a escena. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Junqueras denuncia la "dejadez del Estado" en Rodalies tras el accidente mortal en Gelida

Infobae

El atacante Tay Abed, primer israelí que viste la camiseta del Levante

Infobae

Paralizada la demolición del campo de fútbol en campamento refugiados palestinos en Belén

Infobae

Junqueras (ERC) critica la "dejadez del Estado" en Rodalies y reclama el traspaso del servicio

Oriol Junqueras responsabiliza a las autoridades nacionales de la paralización en Rodalies tras el incidente de Gelida, señalando falta de fondos e instando a que la gestión pase a Cataluña como única vía para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento

Junqueras (ERC) critica la "dejadez

La Cultural Leonesa vuelve a optar por las cesiones en sus refuerzos invernales

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies: se reestablece por completo el servicio de Cercanías de Cataluña tras dos días suspendido

Siete hernias en el estómago, enfermo y sin agua potable en su casa: Jesús ha ganado en el juzgado el desahucio ordenado por una promotora que quiere construir un hotel

El Ejército del Aire repone el catering de los helicópteros que transportan a Felipe VI y Pedro Sánchez: jamón ibérico, canapés de foie y galletas danesas

Adif se negó a facilitar a un ciudadano información sobre los retrasos e incidencias en el Cercanías de Madrid

‘Semana negra’ en el sistema ferroviario español: el accidente de Adamuz y el cúmulo de otros sucesos en las vías alimentan la desconfianza en los trenes

ECONOMÍA

Virgen, extra y lampante: estos

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 23 de enero

Cambio de euro a dólar hoy 23 de enero: cómo está la cotización y previsiones

Ni letras ni depósitos: comprar una casa para alquilar es tres veces más rentable, los caseros ganan 15.340 euros de media al año

Cuatro de cada diez jóvenes españoles se siente presionado para ir a trabajar estando enfermo: la precariedad empeora el presentismo laboral

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 5 de este jueves 22 de enero de 2026

DEPORTES

El ‘showman’ Moutet que se

El ‘showman’ Moutet que se enfrentará a Alcaraz en el Open de Australia: de casi llegar a las manos con Bublik a lanzarle la raqueta a una cámara

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions