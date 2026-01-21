El Congreso convoca un concurso para hacerse con una plataforma de inteligencia artificial por valor de 2,7 millones

El Congreso ha convocado un concurso para modernizar su infraestructura tecnológica de virtualización y hacerse con una plataforma de inteligencia artificial por un presupuesto base de 2.758.394,94 euros, impuestos incluidos.

Según los pliegos aprobados por la Mesa de la Cámara, recogidos por Europa Press, la empresa adjudicataria deberá ocuparse de la renovación parcial, la modernización y la optimización de la infraestructura tecnológica de virtualización con la que cuenta la institución.

El objetivo es que se garantice el suministro y la integración de diferentes tecnologías para asegurar la continuidad operativa, la eficiencia en la gestión y la resiliencia de los sistemas de Tecnologías de la Información.

Para la creación de la nueva plataforma de inteligencia artificial, la empresa que logre el contrato deberá suministrar nodos hiperconvergentes compatibles con la solución existente del fabricante Nutanix especializados en ejecutar trabajos de inteligencia artificial.

Y también deberá proveer al Congreso del software necesario para su integración en las consolas de gestión centralizadas actuales y las licencias subyacentes necesarias para el correcto licenciamiento de las cargas desplegadas.

PROTECCIÓN DE DATOS

Otro de los objetivos del contrato es la actualización de la solución de protección de datos mediante la provisión, entre otros elementos de una solución de backup escalable y ciber-resiliente, capaz de respaldar los sistemas locales y los servicios en la nube actualmente desplegados por el Congreso.

En los pliegos se destaca también que el contrato tiene como objetivo asegurar la sostenibilidad de la infraestructura tecnológica, mejorar su rendimiento y optimizar los costes operativos de la Cámara, "proporcionando una solución moderna y preparada para los desafíos tecnológicos presentes y futuros".

Se establece un plazo de nueve meses desde la formalización del contrato para completar el aprovisionamiento, la instalación, la configuración de la infraestructura tecnológica, así como la migración de servicios y datos, y se hace especial hincapié en la seguridad de los mismos.

GARANTÍAS DE SEGURIDAD

Así, todos los datos gestionados por la empresa adjudicataria deberán almacenarse y tratarse exclusivamente en una infraestructura ubicada físicamente dentro del Espacio Económico Europeo (EEE) y la compañía tendrá que "detallar el proveedor y la localización geográfica donde se ubicarán".

"No se permitirá el almacenamiento, procesamiento, replicación ni transferencia de datos fuera del EEE, ni siquiera con fines de contingencia, soporte técnico o alta disponibilidad, salvo autorización expresa, escrita y previa del órgano de contratación", especifican los pliegos.