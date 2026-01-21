El central catalán Lluis López refuerza la defensa del Albacete

Albacete, 21 ene (EFE).- El central catalán Lluis López refuerza la zaga del Albacete en este mercado invernal tras acabar su experiencia en la primera división de China, según ha anunciado el club español en un comunicado publicado en su página web.

López, de 28 años, ha sido calificado por su nueva entidad como un “jugador tremendamente experimentado en la categoría y que viene a sumar fortaleza a la zaga”, y firma hasta junio de 2027 después de su paso por el Shandong Taishan de la liga china.

El defensor catalán cuenta con una extensa trayectoria en el fútbol profesional español pese a su juventud. Comenzó su andadura en las categorías inferiores del Espanyol, donde creció desde edad benjamín hasta el primer equipo.

Pasó varias temporadas en el segundo equipo espanyolista como paso previo a estrenarse en el primer equipo y, por consiguiente, en la máxima categoría del fútbol español, a lo que hay que añadir citaciones con las categorías inferiores de la Selección española.

Entre las campañas 2018-19 y la 2019-20 participó en 25 choques del Espanyol, sumando encuentros en LaLiga, Copa del Rey y Liga Europa.

En el invierno de 2020 recaló en el Tenerife para jugar la segunda parte de la temporada con el cuadro chicharrero, siendo esta su primera experiencia en la categoría de plata del fútbol nacional.

Aunque no la última, ya que durante el curso siguiente regresó a tierras catalanas para jugar con el Espanyol en la categoría de plata, siendo participe del ascenso perico a LaLiga Hypermotion.

Ya en el verano de 2021, Lluis cambió de aires y se incorporó a las filas del Real Zaragoza, club el que completó cuatro campañas completas, disputando 113 partidos oficiales con la zamarra zaragozana hasta que, el pasado verano, salió al extranjero para jugar en tierras asiáticas.

Ahora regresa a España tras disputar 135 partidos contando solo LaLiga Hypermotion y, según el comunicado del Albacete,

demostrar “más que de sobra lo que puede aportar a la zaga manchega”, concluye. EFE

