Espana agencias

El central catalán Lluis López refuerza la defensa del Albacete

Guardar

Albacete, 21 ene (EFE).- El central catalán Lluis López refuerza la zaga del Albacete en este mercado invernal tras acabar su experiencia en la primera división de China, según ha anunciado el club español en un comunicado publicado en su página web.

López, de 28 años, ha sido calificado por su nueva entidad como un “jugador tremendamente experimentado en la categoría y que viene a sumar fortaleza a la zaga”, y firma hasta junio de 2027 después de su paso por el Shandong Taishan de la liga china.

El defensor catalán cuenta con una extensa trayectoria en el fútbol profesional español pese a su juventud. Comenzó su andadura en las categorías inferiores del Espanyol, donde creció desde edad benjamín hasta el primer equipo.

Pasó varias temporadas en el segundo equipo espanyolista como paso previo a estrenarse en el primer equipo y, por consiguiente, en la máxima categoría del fútbol español, a lo que hay que añadir citaciones con las categorías inferiores de la Selección española.

Entre las campañas 2018-19 y la 2019-20 participó en 25 choques del Espanyol, sumando encuentros en LaLiga, Copa del Rey y Liga Europa.

En el invierno de 2020 recaló en el Tenerife para jugar la segunda parte de la temporada con el cuadro chicharrero, siendo esta su primera experiencia en la categoría de plata del fútbol nacional.

Aunque no la última, ya que durante el curso siguiente regresó a tierras catalanas para jugar con el Espanyol en la categoría de plata, siendo participe del ascenso perico a LaLiga Hypermotion.

Ya en el verano de 2021, Lluis cambió de aires y se incorporó a las filas del Real Zaragoza, club el que completó cuatro campañas completas, disputando 113 partidos oficiales con la zamarra zaragozana hasta que, el pasado verano, salió al extranjero para jugar en tierras asiáticas.

Ahora regresa a España tras disputar 135 partidos contando solo LaLiga Hypermotion y, según el comunicado del Albacete,

demostrar “más que de sobra lo que puede aportar a la zaga manchega”, concluye. EFE

jml/sab

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El partido Peristeri-Casademont, aplazado por goteras en el pabellón

Infobae

Nico González reaparece un mes después

Infobae

El Atlético no pasa del empate (1-1) y se complica el 'top 8'

Infobae

El Norwid Czestochowa pasa por encima del Conqueridor y complica su sueño europeo (0-3)

Infobae

El senegalés Lopy sufre una rotura en recto femoral y estará varias semanas más de baja

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: Cataluña recupera este jueves su servicio ferroviario con un tramo de la AP-7 cortado

La Eurocámara lleva el acuerdo UE-Mercosur ante la justicia europea: qué se paraliza, qué avanza y por qué el conflicto va a más

La llamada del centro de mando de Adif en Atocha al Alvia segundos después del accidente en Adamuz: “Estoy intentando llamar al maquinista y no lo consigo”

El juez de la Audiencia Nacional prorroga un mes más el secreto sobre los pagos en efectivo del PSOE

Adif vuelve a reducir a 160 km/h un tramo de la alta velocidad entre Madrid y Valencia

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Mercadona busca 400 trabajadores para su nuevo almacén en Madrid y ofrece salarios de 1.734 euros con progresión hasta los 2.346

Huevos medianos a precio de ‘oro’: fueron el alimento básico que más se encareció en 2025, un 38,2%

Super Once: los resultados del Sorteo 4 de este miércoles 21 de enero de 2026

Andrés Millán, abogado, advierte sobre las cuentas bancarias compartidas: “Si mete el dinero una persona y lo saca otra se considera una donación”

DEPORTES

Slavia de Praga - FC

Slavia de Praga - FC Barcelona, en directo: el partido de Champions en vivo

Así te hemos contado el empate en Champions entre el Galatasaray y el Atlético de Madrid

Al Atlético de Madrid se le atraganta el Galatasaray en Champions y no consigue pasar del empate

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Slavia de Praga y el FC Barcelona

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Atlético de Madrid y el Galatasaray