El Celta llega lanzado a su primera 'final' europea ante el Lille

Vigo (España)/Lille (Francia), 21 ene (EFE).- Exigido por sus últimas dos derrotas europeas ante Ludogorets y Bolonia, pero con el impulso de un espectacular estado de forma que lo ha llevado a sumar 16 de los últimos 18 puntos en la Liga, el Celta busca este jueves sellar su clasificación para la siguiente fase de la Liga Europa con un triunfo ante el Lille francés.

A falta de dos jornadas para la conclusión de la primera fase, ambos equipos están igualados a nueve puntos en la clasificación. La única victoria francesa a domicilio en Europa fue en el campo del AS Roma, mientras que el tropiezo celeste en Balaídos llegó en su último duelo ante el Bolonia.

La ausencia de Ilaix Moriba, uno de los pilares del equipo, supone un gigantesco problema para Claudio Giráldez, que se ha quedado con sólo dos mediocentros en la primera plantilla tras las salidas de Damián Rodríguez (cedido al Racing Santander) y Fran Beltrán (traspasado al Girona).

La sanción del guineano invita a pensar en un centro del campo con Miguel Román y Hugo Sotelo, aunque no está descartado que el técnico gallego desplace al internacional español Óscar Mingueza a la zona de creación, lo que dejaría el carril derecho para Javi Rueda.

En la línea de ataque, pese al buen rendimiento de Hugo Álvarez ante el Rayo, lo normal es que Iago Aspas y Borja Iglesias, a los que dio descanso el pasado domingo, formen junto a Bryan Zaragoza, quien viene de firmar su mejor partido como celeste.

Por su parte, el Lille viaja a Vigo tras haber cosechado tres victorias consecutivas que han sumido al equipo en las dudas y con la necesidad, como su rival de mañana, de sumar tres puntos para poder mantener las opciones de clasificación para la siguiente fase de la competición.

Relegado a la quinta plaza del campeonato, tras esta mala racha, el equipo de Bruno Genesio ha perdido algo de la frescura de los primeros meses de competición y eso se está notando en los resultados.

La última derrota, contra el todopoderoso París Saint-Germain, puso de manifiesto la incapacidad del equipo en su estado actual para rivalizar contra grandes equipos, aunque en el pasado el Lille ya ha puesto de manifiesto que puede superarse en Europa.

Para el duelo contra el Celta, Genesio recupera a dos ausentes en el último duelo, el lateral izquierdo indonesio Calvin Verdonk y el belga Mathias Fernandez-Pardo, mientras que mantiene la baja de Benjamin André, su capitán, con una lesión en la espalda. Tampoco estarán a disposición del técnico Ousmane Touré, André Gomes, Marc-Aurèle Cailard y Hamza Igamane.

-- Alineaciones probables:

. Celta: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Javi Rueda, Mingueza, Miguel Román, Carreira; Aspas, Bryan Zaragoza y Borja Iglesias.

. Lille: Özer; Meunier, Mandi, Mbemba, Perraud; Ngal’ayel Mukau, Bentaleb, Haraldsson; Félix Correia, Giroud, Sahraoui.

Árbitro: Valerio Marini (GER).

Estadio: Balaídos, en Vigo.

Hora: 21.00 horas. EFE

