El campo mantiene las protestas pese a la paralización del acuerdo entre la UE y Mercosur

Madrid, 21 ene (EFECOM).- Las principales organizaciones agrarias han confirmado que mantendrán las protestas anunciadas para la semana que viene, a pesar de que el Parlamento Europeo ha paralizado este miércoles el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur al elevarlo a la justicia comunitaria.

La Eurocámara ha votado hoy a favor de una moción que cuestiona si el acuerdo con el Mercosur, firmado el pasado sábado 17 de enero en Paraguay, respeta los tratados de la Unión Europea, y lo ha enviado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que la corte comunitaria revise si es compatible.

Según la organización agraria Asaja, el Parlamento Europeo "ha escuchado" a los agricultores y ganaderos, y ha apoyado que se investigue y haya una resolución vinculante por parte del TJUE para "clarificar la naturaleza del acuerdo de Mercosur".

En declaraciones a EFE, el director de la oficina de Asaja en Bruselas, José María Castilla, ha destacado que las manifestaciones se mantienen y no cambian porque es "más importante el recorte de la Política Agraria Común (PAC) en un momento real de máxima tensión geopolítica".

Además, ha pedido al Gobierno español que también "lidere un rechazo al acuerdo de Mercosur y exija modificaciones reales desde ya".

El responsable del área de Tratados de Libre Comercio de COAG, Andrés Góngora, ha considerado que la decisión de la Eurocámara "demuestra" que la "presión" en la calle y las "gestiones en los despachos están dando sus frutos".

"Hemos convencido a una mayoría del Parlamento Europeo para cuestionar un acuerdo que es dañino para el sector agrario europeo", por lo que "celebramos" la decisión adoptada por la Eurocámara, ha apuntado.

No obstante, su organización es partidaria de "seguir peleando" para que este acuerdo "se paralice definitivamente" y, por eso, mantendrán las movilizaciones que se extenderán por diferentes puntos del país la próxima semana.

Desde la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), un portavoz ha indicado que continuarán el calendario de movilizaciones previsto, ya que estas servirán para reclamar precios justos en el campo y una PAC con financiación suficiente y estructura propia.

"Seguiremos presionando y la presión de nuestros productores ahora es aún más importante. Ni qué decir tiene que mantenemos todo nuestro calendario de manifestaciones y concentraciones", ha asegurado la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos en un comunicado.

Esta organización ha celebrado la paralización del pacto UE-Mercosur y ha expresado su confianza en que este sea el "primer paso" para frenarlo del todo. EFECOM

