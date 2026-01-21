Espana agencias

El Banco Mundial destaca estabilidad de República Dominicana y subraya principales retos

Guardar

Santo Domingo, 20 ene (EFECOM).- El Banco Mundial (BM) destacó este martes la estabilidad y crecimiento sostenido de la República Dominicana, cuyos principales retos, señaló, están vinculados al aumento de la productividad, mediante mejoras en sectores como infraestructura, educación y energía, para recuperar las tasas históricas de crecimiento de entre 4 % y 5 %, después de un aumento de menos de un 3 % en 2025.

Así lo indicó una misión del Directorio del Banco Mundial tras reunirse con el presidente dominicano, Luis Abinader, en el Palacio Nacional, al término de una visita al país.

Un comunicado de la Presidencia Nacional explicó que los representantes del organismo multilateral abordaron temas relacionados con la agenda de desarrollo del país, así como los programas y proyectos que el Banco Mundial impulsa en áreas estratégicas para el crecimiento económico, la inclusión social y el fortalecimiento institucional.

Al finalizar la reunión, Diana Alarcón, representante del Directorio del Banco Mundial, explicó que la delegación recorrió distintos proyectos financiados y apoyados por el BM, con el objetivo de evaluar su funcionamiento y resultados.

Alarcón calificó como "muy impresionante" el trabajo realizado por el Gobierno dominicano para mantener la estabilidad macroeconómica y política, al tiempo que destacó los esfuerzos orientados a sostener el crecimiento económico con reducción de la pobreza y aumento de los salarios.

La información oficial señala que Alarcón destacó además que existen importantes oportunidades para continuar fortaleciendo la cooperación del Banco Mundial con el país, tanto en programas sociales como en el apoyo a las pequeñas y medianas empresas y al sector privado, especialmente en áreas como turismo, energía y banca comercial.

De su lado, Marcos Chiliatto, también representante del citado directorio, resaltó que la República Dominicana ha logrado mantener un nivel de crecimiento superior al 5 % durante los últimos 30 años, una hazaña que, aseguró, han alcanzado muy pocos países a nivel mundial.

En ese sentido, Chiliatto indicó que este crecimiento ha sido clave para la reducción de la pobreza, al tiempo que también valoró los avances del país en indicadores sociales, como la reducción del hambre a niveles mínimos en coordinación con organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La Bolsa de Shanghái gana un 0,29 % y la de Shenzhen, un 0,09 %

Infobae

Hoy será noticia. Miércoles, 21 de enero

Infobae

La canadiense Stakusic abandona la pista acalambrada y en silla de ruedas

Infobae

El puertorriqueño Carlos Beltrán y el curazoleño Andruw Jones, al Salón de la Fama de MLB

Infobae

Tirante logra su primera victoria en Australia

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del accidente de

Última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba), en directo: el número de víctimas mortales asciende a 42

Bolivia confirma la muerte del ciudadano residente en Huelva tras el accidente de tren en Adamuz

Alerta roja de la AEMET por el temporal en Cataluña, en directo: sigue la última hora del riesgo de inundaciones en Girona por la borrasca Harry

Descarrilan dos trenes de Rodalies en Cataluña en plena borrasca Harry: se registra una treintena de heridos y muere un maquinista

Los primeros segundos del Iryo accidentado en Adamuz: la llamada del maquinista al centro de mando de Adif en Atocha registrada en la ‘caja negra’

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del Sorteo 5 de hoy martes 20 de enero de 2026

El Tribunal Supremo da la razón al Gobierno sobre los topes a la subida del precio del alquiler

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

David Jiménez, abogado: “Si haces una transferencia a tu hijo para pagar la entrada del piso puedes meterle en problemas”

La UE quiere vetar a Huawei y ZTE de las redes de telecomunicaciones europeas por “riesgos a la democracia y la economía”

DEPORTES

Vinícius responde a los pitos

Vinícius responde a los pitos y habla sobre la renovación: “No quiero que me abucheen en mi casa… Quiero seguir aquí mucho tiempo”

El Real Madrid consigue cambiar los pitidos del Bernabéu por aplausos y Vinicius logra el perdón de la grada blanca

El Real Madrid vuela sobre el Santiago Bernabéu para certificar una goleada en Champions ante el Mónaco

Así te hemos contado la goleada del Real Madrid al Mónaco

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Mónaco