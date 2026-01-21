Espana agencias

El atacante Tay Abed, primer israelí que viste la camiseta del Levante

Valencia, 21 ene (EFE).- El extremo zurdo Tay Abed, que ha firmado con el Levante hasta junio de 2029 procedente del PSV Eindhoven, se convierte en el primer futbolista israelí que viste la camiseta levantinista.

El atacante, de 21 años y con pasaporte español, firmó este miércoles su nuevo contrato con el equipo valenciano después de que el Levante abonara una pequeña cantidad por el traspaso al PSV neerlandés.

En la historia del Levante, fundado en 1909, nunca antes había militado un jugador nacido en Israel, según confirmaron fuentes del club valenciano.

El futbolista extranjero con más partidos con el Levante en Primera División es el macedonio Enis Bardhi, que entre 2017 y 2022 disputó 148 encuentros y es el cuarto jugador en la historia del club levantinista que más encuentros ha disputado en la máxima categoría, solo por detrás de Morales (271), Roger (179) y Juanfran (153). EFE

