Espana agencias

El América del español Villacampa vence al San Luis y salta al liderato del Clausura

Guardar

San Luis Potosí (México), 20 ene (EFE).- Las Águilas del América del entrenador español Ángel Villacampa fueron de menos a más para derrotar este martes por 2-0 al San Luis y saltar al liderato del Torneo Clausura mexicano femenino.

En la cuarta jornada del certamen, la española Irene Guerrero y Nancy Antonio anotaron por las azulcremas, que necesitaron más de una hora para imponer su superioridad, sumar tres puntos y saltar al liderato.

El San Luis, duodécimo de la tabla, minimizó en los primeros 45 minutos la furiosa ofensiva de las Águilas, que si bien tuvieron la posesión de la pelota 63-37 a su favor, sólo hicieron dos remates a puerta.

En esa primera mitad, Kiana Palacios estrelló el balón dos veces en el palo, pero San Luis también estuvo cerca de tomar ventaja, con un golpe de Rebeca Contreras al poste.

Inspirado, el San Luis siguió ordenado a la segunda parte y mantuvo a raya a su rival hasta que en el 61, Guerrero aceptó un balón de Palacios y con un golpe de derecha cruzado puso el 1-0.

En el 70 Antonio convirtió de derecha desde fuera del área y selló la victoria que puso al América en el primer lugar con tres triunfos, un empate y 10 puntos, uno más que Pachuca, Monterrey y Toluca, los dos últimos con un partido por jugar, mañana.

Dos horas antes, la mundialista Charlyn Corral convirtió tres goles para encabezar el ataque del Pachuca, que goleó por 7-0 al Puebla.

Corral, tres veces y Nina Nicosia, Natalia Mauleón y Abril Fragoso, una vez cada una convirtieron por las Tuzas, que completaron la goleada con un autogol de Sheila Vivanco.

En los minutos 6 y el 13, Charlyn anotó de derecha y en el 37 Mauleón puso el 3-0 a pase de Nicosia, con lo que el cuadro de casa se fue al descanso con ventaja cómoda.

Pachuca volvió a dominar en el segundo tiempo. Nicosia anotó a pase de Alexandra Godínez, en el 49; Corral, de zurda en el 53; Fragoso, de cabeza en el 67; y Vivanco metió la pelota en propia puerta, en el 69.

Las Tuzas bajaron el ritmo, a pesar de lo cual estuvieron cerca de ampliar la ventaja en los finales del duelo.

Este martes el Tijuana recibe al Juárez FC y mañana el campeón Tigres UANL de la española Jenni Hermoso visitará al Toluca, que va con paso perfecto; el líder Monterrey recibirá al Cruz Azul; Necaxa al Pumas UNAM, Santos Laguna al León, Guadalajara al Querétaro y Mazatlán al Atlas. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Athletic buscará su segunda victoria en Italia para seguir vivo en la Champions

Infobae

111-106. Los Rockets remontan 16 puntos y dan un golpe en la mesa ante los Spurs

Infobae

Schmucki abandona la dirección financiera de SIX, gestora de las Bolsas de Suiza y España

Infobae

Harry trae inestabilidad a todo el territorio peninsular y Baleares este miércoles

Infobae

Bayer se dispara más de un 7 % en bolsa porque el Supremo de EEUU revisará el caso Durnell

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del accidente de

Última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba), en directo: continúan las labores de desescombro con maquinaria pesada

El PP andaluz cuela una “enmienda intrusa” para hacer desaparecer las multas económicas contra cargos públicos que incumplan la Ley de Transparencia

Hablamos con un maquinista sobre la toma de decisiones y la seguridad ferroviaria: “Cuando hay una vibración peligrosa, el tren lo detecta y baja la velocidad”

Metro de Madrid ‘cede’ 124 plazas de garaje al Atleti por 80 euros al año y permite que empleados del club accedan al Depósito de Canillejas, una instalación considerada crítica

Un maquinista en prácticas fallecido, dos trenes descarrilados y 5 heridos graves: todo lo que se sabe del accidente de Rodalies

ECONOMÍA

Las autonomías pierden fuelle: su

Las autonomías pierden fuelle: su economía crecerá este año, pero menos que el pasado, con la Comunidad Valenciana y Madrid a la cabeza

Resultados del Super Once del Sorteo 5 de hoy martes 20 de enero de 2026

El Tribunal Supremo da la razón al Gobierno sobre los topes a la subida del precio del alquiler

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

David Jiménez, abogado: “Si haces una transferencia a tu hijo para pagar la entrada del piso puedes meterle en problemas”

DEPORTES

La peña culé de Praga

La peña culé de Praga que nació por ‘amor’ a Messi y sufrirá ahora en Champions: “Me enamoré del club durante la mejor etapa del argentino”

Vinícius responde a los pitos y habla sobre la renovación: “No quiero que me abucheen en mi casa… Quiero seguir aquí mucho tiempo”

El Real Madrid consigue cambiar los pitidos del Bernabéu por aplausos y Vinicius logra el perdón de la grada blanca

El Real Madrid vuela sobre el Santiago Bernabéu para certificar una goleada en Champions ante el Mónaco

Así te hemos contado la goleada del Real Madrid al Mónaco