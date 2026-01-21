Edu Expósito afirma que el Espanyol buscará "dar un golpe encima de la mesa en Mestalla"

Sant Adrià de Besòs (Barcelona), 21 ene (EFE).- El centrocampista del Espanyol Edu Expósito ha afirmado este miércoles, en una rueda de prensa en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, que el equipo trabaja para "dar un golpe encima de la mesa en Mestalla", este sábado contra el Valencia.

Preguntado sobre qué debe hacer el conjunto periquito para volver a ganar tras perder de forma consecutiva contra Barcelona (0-2), Levante (1-1) y Girona (0-2), el medio ha apuntado que el equipo "ha hecho las cosas bien para sacar algo más". El jugador sí ha reconocido que deben "estar más acertados en los pequeños detalles".

Edu Expósito, en este sentido, no ha encendido las alarmas tras las derrotas recientes: "Tampoco han sido partidos malos. El equipo siempre ha estado dentro del encuentro. Estamos bien, falta ganar en este 2026, pero yo creo que el bloque está bien". Estas dinámicas, ha señalado, "forman parte de la competición".

Por otra parte, el centrocampista blanquiazul se ha mostrado partidario de reforzar la plantilla en este mercado de invierno. "No sabemos la postura del club, el mercado está abierto, pero con la lesión de nuestro capitán (el delantero Javi Puado) creo que ese jugador nos falta ahora mismo", ha comentado.

Respecto a las acciones a balón parado, una de las bazas del equipo esta temporada, Edu Expósito ha aclarado que el bloque las trabaja "dos o tres días" a la semana. "Tenemos buenos rematadores y esto también es de los que meten ahí la cabeza, hay que darle mérito. En Primera, cada detalle marca la diferencia", ha apuntado.

En otro orden de cosas, el jugador catalán ha lamentado que el partido contra el Villarreal sea entre semana: "No nos gusta otra vez jugar un lunes. Al final ya son bastantes. Seguramente, cuanto más nos quejemos, seguirán poniéndolo así; vamos a callarnos, a seguir trabajando y a ganar el partido que nos toque".

En el plano personal, el futbolista del Espanyol ha confesado que está en el "mejor momento" de su carrera profesional. "Ahora sólo falta meter algún gol para ayudar al equipo en estas acciones", ha reflexionado.

Edu Expósito termina contrato el 30 de junio de 2027. En cuanto a su futuro, el jugador ha asegurado que el club "es el que manda siempre y tiene las llaves". "Si ellos han sentido que soy importante, no tengo dudas de que mi camino está aquí para mucho tiempo. Al final depende de ellos", ha apostillado. EFE

