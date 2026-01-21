Espana agencias

Directora de FMI elogia a economía argentina tras reunión con ministro Caputo en Davos

Guardar

Buenos Aires, 21 ene (EFECOM).- La directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, elogió el "sólido desempeño" de la economía argentina tras mantener una reunión con el ministro de Economía del país suramericano, Luis Caputo, en el Foro de Davos (Suiza).

"Fue un placer tener un breve intercambio con Luis Caputo en Davos. Elogié el sólido desempeño de la economía argentina y el progreso en la acumulación de reservas", escribió Georgieva en su cuenta de X, junto a una foto en la que aparece junto al ministro argentino.

Caputo citó en la misma red social la publicación de la funcionaria búlgara, a quien agradeció, para luego agregar: "Seguiremos trabajando para hacer grande a Argentina nuevamente".

El encuentro se dio en el contexto del viaje a Davos de Caputo junto al presidente argentino, Javier Milei, quien expresó este miércoles en su alocución en el Foro que "el mundo ha comenzado a despertar", en alusión al triunfo de candidatos de la derecha y ultraderecha en distintos países de América, región de la que dijo "será el faro de luz que vuelva a encender a todo Occidente".

Incapaz de acumular las reservas necesarias para sortear las turbulencias cambiarias y pagar sus abultados vencimientos de deuda, en abril pasado Argentina firmó un nuevo acuerdo de facilidades extendidas con el FMI con créditos por 20.000 millones de dólares, de los cuales ya fueron desembolsados 14.000 millones.

También recibió préstamos del Banco Mundial (BM) y del Banco Iberoamericano de Desarrollo (BID) que ayudaron a reforzar las magras reservas del Banco Central y permitieron al Gobierno de Milei levantar gran parte de las restricciones para el acceso a divisas.

Tal y como ocurrió en 2024, Milei mantuvo el año pasado el superávit fiscal primario (1,7 % del PIB) y las políticas para desacelerar la inflación (cerró 31,3 % anual frente al 117,8 % de 2024), pero la apertura del denominado 'cepo cambiario' de la mano de un esquema de libre flotación entre bandas ha sido accidentada.

El Gobierno apostó por sumar reservas gracias a las exportaciones agrícolas y al ingreso de capital financiero y de inversiones, lo que finalmente no sucedió.

El Tesoro estadounidense inyectó dólares en la plaza cambiaria argentina y, además, firmó un acuerdo 'swap' de intercambio de monedas por 20.000 millones de dólares, de los cuales se ejecutaron 2.541 millones.

Tras el triunfo del partido de Milei en las elecciones parlamentarias del reciente octubre, la tensión financiera cedió de forma notable y las reservas se sitúan actualmente en unos 42.600 millones de dólares, fruto de los préstamos.

A mediados de diciembre, el Gobierno decidió recalibrar el esquema de intervención cambiaria entre bandas: a partir de 2026 esas bandas se ampliarán al ritmo de la inflación, lo que dará al Banco Central mayor margen para comprar divisas y acumular reservas, algo que venían reclamando muchos expertos y el propio FMI. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Ministro colombiano tacha de "agresión económica" el arancel del 30 % impuesto por Ecuador

Infobae

0-0. Granada y Eibar muestran sus muchas carencias

Infobae

Wall Street sube más del 1,2 % al cierre tras anunciar Trump preacuerdo sobre Groenlandia

Infobae

La investigación examinará la rodadura de los trenes que circularon por Adamuz horas antes

Infobae

La Bolsa de São Paulo cierra estable pese a la tensión causada por disputa por Groenlandia

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: Cataluña recupera este jueves su servicio ferroviario con un tramo de la AP-7 cortado

La Eurocámara lleva el acuerdo UE-Mercosur ante la justicia europea: qué se paraliza, qué avanza y por qué el conflicto va a más

La llamada del centro de mando de Adif en Atocha al Alvia segundos después del accidente en Adamuz: “Estoy intentando llamar al maquinista y no lo consigo”

El juez de la Audiencia Nacional prorroga un mes más el secreto sobre los pagos en efectivo del PSOE

Adif vuelve a reducir a 160 km/h un tramo de la alta velocidad entre Madrid y Valencia

ECONOMÍA

Estos son los resultados ganadores

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 21 enero

Diego Moreno, corredor de seguros: “Las compañías no ganan tanto beneficio con los seguros de coche”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Mercadona busca 400 trabajadores para su nuevo almacén en Madrid y ofrece salarios de 1.734 euros con progresión hasta los 2.346

Huevos medianos a precio de ‘oro’: fueron el alimento básico que más se encareció en 2025, un 38,2%

DEPORTES

Slavia de Praga - FC

Slavia de Praga - FC Barcelona, en directo: el partido de Champions en vivo

Al Atlético de Madrid se le atraganta el Galatasaray en Champions y no consigue pasar del empate

Así te hemos contado el empate en Champions entre el Galatasaray y el Atlético de Madrid

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Slavia de Praga y el FC Barcelona

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Atlético de Madrid y el Galatasaray