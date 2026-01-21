Directora de FMI elogia a economía argentina tras reunión con ministro Caputo en Davos

Buenos Aires, 21 ene (EFECOM).- La directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, elogió el "sólido desempeño" de la economía argentina tras mantener una reunión con el ministro de Economía del país suramericano, Luis Caputo, en el Foro de Davos (Suiza).

"Fue un placer tener un breve intercambio con Luis Caputo en Davos. Elogié el sólido desempeño de la economía argentina y el progreso en la acumulación de reservas", escribió Georgieva en su cuenta de X, junto a una foto en la que aparece junto al ministro argentino.

Caputo citó en la misma red social la publicación de la funcionaria búlgara, a quien agradeció, para luego agregar: "Seguiremos trabajando para hacer grande a Argentina nuevamente".

El encuentro se dio en el contexto del viaje a Davos de Caputo junto al presidente argentino, Javier Milei, quien expresó este miércoles en su alocución en el Foro que "el mundo ha comenzado a despertar", en alusión al triunfo de candidatos de la derecha y ultraderecha en distintos países de América, región de la que dijo "será el faro de luz que vuelva a encender a todo Occidente".

Incapaz de acumular las reservas necesarias para sortear las turbulencias cambiarias y pagar sus abultados vencimientos de deuda, en abril pasado Argentina firmó un nuevo acuerdo de facilidades extendidas con el FMI con créditos por 20.000 millones de dólares, de los cuales ya fueron desembolsados 14.000 millones.

También recibió préstamos del Banco Mundial (BM) y del Banco Iberoamericano de Desarrollo (BID) que ayudaron a reforzar las magras reservas del Banco Central y permitieron al Gobierno de Milei levantar gran parte de las restricciones para el acceso a divisas.

Tal y como ocurrió en 2024, Milei mantuvo el año pasado el superávit fiscal primario (1,7 % del PIB) y las políticas para desacelerar la inflación (cerró 31,3 % anual frente al 117,8 % de 2024), pero la apertura del denominado 'cepo cambiario' de la mano de un esquema de libre flotación entre bandas ha sido accidentada.

El Gobierno apostó por sumar reservas gracias a las exportaciones agrícolas y al ingreso de capital financiero y de inversiones, lo que finalmente no sucedió.

El Tesoro estadounidense inyectó dólares en la plaza cambiaria argentina y, además, firmó un acuerdo 'swap' de intercambio de monedas por 20.000 millones de dólares, de los cuales se ejecutaron 2.541 millones.

Tras el triunfo del partido de Milei en las elecciones parlamentarias del reciente octubre, la tensión financiera cedió de forma notable y las reservas se sitúan actualmente en unos 42.600 millones de dólares, fruto de los préstamos.

A mediados de diciembre, el Gobierno decidió recalibrar el esquema de intervención cambiaria entre bandas: a partir de 2026 esas bandas se ampliarán al ritmo de la inflación, lo que dará al Banco Central mayor margen para comprar divisas y acumular reservas, algo que venían reclamando muchos expertos y el propio FMI. EFECOM