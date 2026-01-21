Espana agencias

Detienen en Málaga a una madre cuyo bebé de 4 meses dio positivo en cannabis

Málaga, 21 ene (EFE).- Una joven de 24 años ha sido detenida por la Policía Nacional en Málaga durante el ingreso hospitalario de su hijo de cuatro meses con una afección respiratoria y dar positivo en cannabis.

Según la investigación, el bebé se intoxicó a través de la lactancia materna y la mujer, que fue arrestada el pasado día 15, ha sido detenida por su supuesta implicación en un delito de lesiones por imprudencia grave, según ha informado este miércoles la Policía Nacional.

Una afección respiratoria grave condujo al ingreso del bebé en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en un hospital de la capital, y tras realizarle una analítica dio positivo en sustancias cannábicas.

Las pesquisas condujeron a indagar en el entorno familiar y los agentes confirmaron que los progenitores eran consumidores habituales de estupefacientes. La madre reconoció que había consumido cannabis coincidiendo con la lactancia materna.

Tras la investigación la mujer fue arrestada pero finalmente se ha puesto en libertad mientras se tramitan las diligencias pertinentes.

De los hechos se ha dado conocimiento a la autoridad judicial, así como al Servicio de Protección de Menores de la Junta de Andalucía, que ha decretado otorgar el cuidado provisional del bebé a una abuela.

El bebé ha recibido el alta médica después de once días en el hospital tras una evolución favorable. EFE

