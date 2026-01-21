Detenida una estudiante en Sevilla por un incendio donde murió la anciana a la que cuidaba

Sevilla, 21 ene (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a una joven estudiante universitaria como presunta autora de un incendio en el que murió la anciana a la que cuidaba, unos hechos por los que ha ingresado en prisión.

El incendio, según ha informado la Policía, se produjo en la madrugada del pasado 14 de enero, y afectó únicamente a la vivienda donde se originó, gracias a la rápida intervención de los servicios de bomberos, que impidieron su propagación a otros domicilios colindantes.

La propietaria del inmueble resultó gravemente herida por quemaduras e inhalación de humo, llegando a entrar en parada cardiorrespiratoria, de la que fue rescatada tras las maniobras de reanimación practicadas por los servicio de emergencia, pero falleció posteriormente a consecuencia de las lesiones sufridas.

Por las circunstancias observadas se pudo determinar que el incendio había sido provocado de manera intencionada por intervención humana, de modo que se inició la correspondiente investigación policial.

Las pesquisas se centraron en la otra moradora de la vivienda, la joven universitaria que residía temporalmente en el domicilio como cuidadora de la víctima y que logró salir del inmueble cuando se inició el fuego.

Como resultado de la investigación, se determinó la presunta participación de la joven en los hechos, y se procedió a su detención como presunta autora de un delito de homicidio y otro de incendio, por lo que ha ingresado en prisión. EFE

