Espana agencias

Detenida una estudiante en Sevilla por un incendio donde murió la anciana a la que cuidaba

Guardar

Sevilla, 21 ene (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a una joven estudiante universitaria como presunta autora de un incendio en el que murió la anciana a la que cuidaba, unos hechos por los que ha ingresado en prisión.

El incendio, según ha informado la Policía, se produjo en la madrugada del pasado 14 de enero, y afectó únicamente a la vivienda donde se originó, gracias a la rápida intervención de los servicios de bomberos, que impidieron su propagación a otros domicilios colindantes.

La propietaria del inmueble resultó gravemente herida por quemaduras e inhalación de humo, llegando a entrar en parada cardiorrespiratoria, de la que fue rescatada tras las maniobras de reanimación practicadas por los servicio de emergencia, pero falleció posteriormente a consecuencia de las lesiones sufridas.

Por las circunstancias observadas se pudo determinar que el incendio había sido provocado de manera intencionada por intervención humana, de modo que se inició la correspondiente investigación policial.

Las pesquisas se centraron en la otra moradora de la vivienda, la joven universitaria que residía temporalmente en el domicilio como cuidadora de la víctima y que logró salir del inmueble cuando se inició el fuego.

Como resultado de la investigación, se determinó la presunta participación de la joven en los hechos, y se procedió a su detención como presunta autora de un delito de homicidio y otro de incendio, por lo que ha ingresado en prisión. EFE

fcs/fs/lml

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El grupo ferroviario de Italia, principal propietario de Iryo, ofrece su apoyo a España

Infobae

Detienen en Málaga a una madre cuyo bebé de 4 meses dio positivo en cannabis

Infobae

La previsión de lluvia amenaza con dificultar los trabajos de rescate en Adamuz (Córdoba)

Infobae

Llega a España una nueva borrasca de alto impacto, Ingrid, con oleaje, lluvia y nevadas

Infobae

El comercio mundial se frenará en 2026 por impacto de aranceles, según Crédito y Caución

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hijo desheredado por su

Un hijo desheredado por su padre por falta de relación consigue recibir la legítima: no se pudo demostrar que la distancia entre ambos fuese su culpa

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz (Córdoba) y Rodalies, en directo: Adif mantiene suspendida la circulación en toda Cataluña

El sindicato de maquinistas Semaf convoca una huelga general tras los accidentes en Adamuz y Gelida

España participa en la misión militar “más visible” de la OTAN en 2026: 10.000 militares de 11 países distintos forman ‘Steadfast Dart 26’

Adif elimina el límite de velocidad en un tramo de la línea de tren Madrid-Barcelona tras reducir a 160 km/h por la presencia de baches en las vías

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 21 enero

El Supremo reconoce como fija a una profesora tras más de una década de contratos temporales con la Administración Pública

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 21 de enero

Precio del aceite de oliva en España este miércoles 21 de enero

Tipo de cambio: precio del euro frente al dólar hoy 21 de enero

DEPORTES

La peña culé de Praga

La peña culé de Praga que nació por ‘amor’ a Messi y sufrirá ahora en Champions: “Me enamoré del club durante la mejor etapa del argentino”

Vinícius responde a los pitos y habla sobre la renovación: “No quiero que me abucheen en mi casa… Quiero seguir aquí mucho tiempo”

El Real Madrid consigue cambiar los pitidos del Bernabéu por aplausos y Vinicius logra el perdón de la grada blanca

El Real Madrid vuela sobre el Santiago Bernabéu para certificar una goleada en Champions ante el Mónaco

Así te hemos contado la goleada del Real Madrid al Mónaco