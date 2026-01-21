Desmantelan una macrofábrica ilegal de tabaco con material valorado en 3 millones de euros

Alicante, 21 ene (EFE).- La Guardia Civil ha desmantelado una macrofábrica ilegal de tabaco en una nave industrial de Muro de Alcoy (Alicante) con material de contrabando valorado en más de tres millones de euros, en una operación en la que han sido detenidos dos hombres.

Además, los investigadores hallaron indicios que apuntaban a que hasta doce personas podrían haber permanecido trabajando en la instalación "durante periodos prolongados y en condiciones de salubridad deficientes", según ha informado este miércoles el instituto armado.

En la operación Murali, los agentes intervinieron dentro del recinto más de 300.000 cajetillas listas para su introducción en el mercado ilegal, así como maquinaria industrial y varios vehículos de gran tonelaje y furgonetas empleados para el transporte de la mercancía.

La investigación comenzó a principios de noviembre pasado, cuando agentes del Equipo contra la Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Alicante detectaron una actividad inusual en una nave del polígono industrial Canaleta.

Observaron que la instalación permanecía herméticamente cerrada durante el día, a pesar de lo cual se realizaban movimientos de carga y descarga de forma precipitada y en horarios anómalos.

Las sospechas se confirmaron tras interceptar la Guardia Civil un camión tipo tráiler que abandonaba la nave y que transportaba maquinaria de producción, picadura de tabaco y planchas de serigrafía de diversas marcas comerciales de prestigio.

A los dos arrestados, de 51 y 22 años, se les imputan los presuntos delitos de contrabando, contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal y contra la propiedad industrial.

Ambos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su ingreso en prisión provisional, según la Guardia Civil, que ha señalado que las pesquisas continúan abiertas y no se descartan nuevas actuaciones relacionadas con este operativo. EFE

