Davidovich reacciona a tiempo y supera a Opelka

Redacción deportes, 21 ene (EFE).- El español Alejandro Davidovich frenó a tiempo la reacción contundente de su rival y logró el triunfo sufrido, en cinco sets (6-3, 7-6(3), 5-7, 4-6 y 6-4) y después de tres horas y 50 minutos para avanzar a la tercera ronda del Abierto de Australia.

Davidovich, que sufrió un bajón notable que le complicó un partido encarrilado, pudo enderezarlo al final para situarse en dieciseisavos y citarse con el estadounidense Tommy Paul que ganó al argentino Thiago Agustin Tirante por 6-3, 6-4 y 6-2. EFE