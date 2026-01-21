Espana agencias

Copete, ausente por molestias; Cömert y Raba completan una parte del entrenamiento

Paterna (Valencia), 21 ene (EFE).- El Valencia completó este miércoles el segundo entrenamiento de la semana para preparar el partido de este sábado ante el Espanyol en Mestalla sin el central José Copete por molestias, mientras que el central Eray Cömert y el atacante Dani Raba trabajaron una parte de la sesión junto al grupo.

Con Mouctar Diakhaby recién operado, César Tárrega lesionado y Copete ausente también para gestionar las cargas de trabajo, el único central del primer equipo disponible en el entrenamiento fue Cömert, pero el suizo no completó la parte final del entrenamiento porque también arrastra unas molestias que no le permitieron estar disponible en Getafe.

En la misma situación está Dani Raba. El extremo no estuvo disponible ni en el partido de Copa en Burgos ni en el pasado encuentro de Liga en Getafe por unas molestias en el sóleo y completó toda la sesión con el grupo menos la parte final del entrenamiento, según fuentes oficiales del club.

A la ausencia de Copete se suman la de los lesionados Julen Agirrezabala, Thierry Rendall, Mouctar Diakhaby y César Tárrega. El resto del grupo trabajó a las órdenes de Carlos Corberán en la antepenúltima sesión de trabajo antes de recibir al Espanyol. EFE

