Espana agencias

Condenado por intentar matar a su pareja cambia de género y pide ir al módulo de mujeres

Guardar

Vitoria, 21 ene (EFE).- Un preso ingresado en la cárcel de Araba/Álava, condenado por intentar asesinar a su pareja, ha pedido su traslado al módulo de mujeres tras formalizar en el Registro Civil su cambio de género y de nombre, una petición que ha sido denegada por el Gobierno Vasco.

Fuentes del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Ejecutivo vasco, institución competente en la gestión penitenciaria de Euskadi tras recibir esta transferencia en octubre de 2021, han confirmado a EFE la denegación de este traslado teniendo en cuenta los hechos por los que se condenó a este hombre.

El Tribunal Supremo ratificó en octubre de 2025 la sentencia de la Audiencia de Bizkaia que condenó a 21 de años de prisión a este hombre por intentar asesinar a su pareja al incendiar su vivienda en el barrio bilbaíno de Atxuri.

Los hechos ocurrieron el 30 de abril de 2022 cuando el condenado provocó un incendio en la lonja-vivienda donde residían. En el mismo, la mujer resultó herida grave y su hija de dos años sufrió lesiones más leves.

Fue condenado a 18 años de cárcel por un delito de asesinato en grado de tentativa en concurso ideal con un delito de incendio con riesgo para la vida o integridad física de las personas, con la agravante de parentesco y la atenuante simple de alteración psíquica.

Además sumó otros 2 años y 4 meses por un delito contra la Administración de Justicia, y un año más por un delito de descubrimiento de secretos porque accedió a información de la víctima al apoderarse de su móvil durante el incendio.

El preso fue ingresado inicialmente en la cárcel vizcaína de Basauri y posteriormente trasladado a la de Álava y, según el Departamento de Justicia, su cambio de género fue posterior a la sentencia.

Existe una instrucción del Departamento vasco de Justicia del año 2023 sobre la igualdad de trato y la no discriminación de las personas transexuales en el ámbito penitenciario basada en la ley vasca de reconocimiento de los derechos de este colectivo.

En dicha instrucción se promueve que los presos deben ser tratados de acuerdo con su identidad de género, "la que se corresponde con el sexo al que se siente pertenecer".

Basta con la persona solicite que se reconozca su identidad de género a efectos penitenciarios, añade, y las personas trans pueden solicitar a la dirección del centro ser ubicadas en unidades o centros del género con el que se identifican, salvo que existan causas, valoradas por parte de la Junta de Tratamiento, que aconsejen que la persona deba de ser ubicada de forma más apropiada en unidades de acuerdo con el sexo asignado a la persona al nacer.

Para aprobar la solicitud se tiene además en cuenta la actividad delictiva e historial penal de la persona, "valorándose singularmente si ha sido condenada por delitos de violencia de género o por delitos contra la libertad sexual de mujeres o personas menores de edad".

Y es precisamente por este motivo por el que se ha denegado al preso el traslado al cambio de mujere, ya que fue condenado por intentar asesinar a su pareja, han confirmado desde el Departamento de Justicia. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Exdirectivo de Acciona se acoge a su derecho a no declarar en el Parlamento de Navarra

Infobae

Los Mossos ya investigan en la zona cero del accidente del tren para determinar las causas

Infobae

Comuns exige que la prioridad en infraestructuras sea el tren, tras "años de desinversión"

Infobae

Regresa la nieve al país desde cotas muy bajas por la borrasca Ingrid, desde el viernes

Infobae

El Elche prepara la visita al Levante con las bajas de Álvaro Núñez, Bigas, John y Fort

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz (Córdoba) y Rodalies, en directo: el servicio ferroviario permanece suspendido en toda Cataluña

Los cinco primeros vagones del Iryo accidentado en Adamuz y los dos trenes anteriores tienen marcas del trozo de vía roto

Adif vuelve a limitar la velocidad a 160 km/h en un tramo de la línea de tren Madrid-Barcelona una hora después de levantar la restricción

Cristina Pastor Recover, la jueza que estrena su plaza fija asumiendo la investigación del descarrilamiento de los dos trenes en Adamuz

Un hijo desheredado por su padre por falta de relación consigue recibir la legítima: no se pudo demostrar que la distancia entre ambos fuese su culpa

ECONOMÍA

Cómo saber si el oro

Cómo saber si el oro que compras es real: métodos caseros para protegerte de los fraudes

Vivienda asegura que hay suelo urbanizable para construir medio millón de inmuebles ante el déficit en el mercado

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 21 enero

Juanma Lorente, abogado: “El permiso de cuatro días por fuerza mayor que tienes en el trabajo se puede disfrutar por horas”

DEPORTES

La peña culé de Praga

La peña culé de Praga que nació por ‘amor’ a Messi y sufrirá ahora en Champions: “Me enamoré del club durante la mejor etapa del argentino”

Vinícius responde a los pitos y habla sobre la renovación: “No quiero que me abucheen en mi casa… Quiero seguir aquí mucho tiempo”

El Real Madrid consigue cambiar los pitidos del Bernabéu por aplausos y Vinicius logra el perdón de la grada blanca

El Real Madrid vuela sobre el Santiago Bernabéu para certificar una goleada en Champions ante el Mónaco

Así te hemos contado la goleada del Real Madrid al Mónaco