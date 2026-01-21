Condenado por intentar matar a su pareja cambia de género y pide ir al módulo de mujeres

Vitoria, 21 ene (EFE).- Un preso ingresado en la cárcel de Araba/Álava, condenado por intentar asesinar a su pareja, ha pedido su traslado al módulo de mujeres tras formalizar en el Registro Civil su cambio de género y de nombre, una petición que ha sido denegada por el Gobierno Vasco.

Fuentes del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Ejecutivo vasco, institución competente en la gestión penitenciaria de Euskadi tras recibir esta transferencia en octubre de 2021, han confirmado a EFE la denegación de este traslado teniendo en cuenta los hechos por los que se condenó a este hombre.

El Tribunal Supremo ratificó en octubre de 2025 la sentencia de la Audiencia de Bizkaia que condenó a 21 de años de prisión a este hombre por intentar asesinar a su pareja al incendiar su vivienda en el barrio bilbaíno de Atxuri.

Los hechos ocurrieron el 30 de abril de 2022 cuando el condenado provocó un incendio en la lonja-vivienda donde residían. En el mismo, la mujer resultó herida grave y su hija de dos años sufrió lesiones más leves.

Fue condenado a 18 años de cárcel por un delito de asesinato en grado de tentativa en concurso ideal con un delito de incendio con riesgo para la vida o integridad física de las personas, con la agravante de parentesco y la atenuante simple de alteración psíquica.

Además sumó otros 2 años y 4 meses por un delito contra la Administración de Justicia, y un año más por un delito de descubrimiento de secretos porque accedió a información de la víctima al apoderarse de su móvil durante el incendio.

El preso fue ingresado inicialmente en la cárcel vizcaína de Basauri y posteriormente trasladado a la de Álava y, según el Departamento de Justicia, su cambio de género fue posterior a la sentencia.

Existe una instrucción del Departamento vasco de Justicia del año 2023 sobre la igualdad de trato y la no discriminación de las personas transexuales en el ámbito penitenciario basada en la ley vasca de reconocimiento de los derechos de este colectivo.

En dicha instrucción se promueve que los presos deben ser tratados de acuerdo con su identidad de género, "la que se corresponde con el sexo al que se siente pertenecer".

Basta con la persona solicite que se reconozca su identidad de género a efectos penitenciarios, añade, y las personas trans pueden solicitar a la dirección del centro ser ubicadas en unidades o centros del género con el que se identifican, salvo que existan causas, valoradas por parte de la Junta de Tratamiento, que aconsejen que la persona deba de ser ubicada de forma más apropiada en unidades de acuerdo con el sexo asignado a la persona al nacer.

Para aprobar la solicitud se tiene además en cuenta la actividad delictiva e historial penal de la persona, "valorándose singularmente si ha sido condenada por delitos de violencia de género o por delitos contra la libertad sexual de mujeres o personas menores de edad".

Y es precisamente por este motivo por el que se ha denegado al preso el traslado al cambio de mujere, ya que fue condenado por intentar asesinar a su pareja, han confirmado desde el Departamento de Justicia. EFE