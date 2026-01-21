Comuns exige que la prioridad en infraestructuras sea el tren, tras "años de desinversión"

Barcelona, 21 ene (EFE).- La líder de Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha exigido este miércoles, después del accidente ferroviario mortal en Gelida (Barcelona), que "la primera y única prioridad" del Govern en materia de infraestructuras sea el tren, tras "años de desinversión".

Así se han expresado los Comuns tras el accidente que se produjo anoche en Gelida, donde un tren chocó contra un muro de contención que había caído a la vía a causa de las fuertes lluvias, provocando la muerte del maquinista y 37 heridos, y que mantiene cortada esta mañana la circulación en todas las líneas de Rodalies.

"La seguridad de trabajadores y usuarios es lo primero. Y una parte clave es el mantenimiento. Después de años de desinversión, la primera y única prioridad en infraestructuras en el país debe ser el tren, cercanías y regionales", ha enfatizado Albiach en un mensaje en la red social X.

En la misma línea, el portavoz de la formación en el Parlament, David Cid, ha señalado: "Algunos partidos descubren Rodalies y Regionales en días como hoy. En el día a día están con la ampliación del Aeropuerto, la R-Aeropuerto, la prolongación de la C-32 o la variante de las Presas".

"Llueve sobre mojado. La primera y única prioridad en infraestructuras en el país debe ser el tren, Rodalies y Regionales", ha reiterado. EFE