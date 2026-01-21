Comienzan los trabajos para trocear el último vagón del Alvia

Córdoba, 21 ene (EFECOM).- Los operativos técnicos y de emergencia han comenzado las labores para trocear el último vagón del Alvia, el número 3, después de haber concluido este miércoles en los coches 1 y 2, este último en el que se halló un cuerpo sin vida que por el momento eleva la cifra de fallecidos a 43.

Durante la jornada, los trabajos se han centrado en inspeccionar y trocear los restos del segundo vagón del Alvia implicado en el accidente ferroviario del pasado domingo en Adamuz (Córdoba), ha informado la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía. EFECOM

