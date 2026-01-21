Comienzan los trabajos para trocear el último vagón del Alvia

Córdoba, 21 ene (EFECOM).- Los operativos técnicos y de emergencia han comenzado las labores para trocear el último vagón del Alvia, el número 3, después de haber concluido este miércoles en los coches 1 y 2, este último en el que se halló un cuerpo sin vida que por el momento eleva la cifra de fallecidos a 43.
Durante la jornada, los trabajos se han centrado en inspeccionar y trocear los restos del segundo vagón del Alvia implicado en el accidente ferroviario del pasado domingo en Adamuz (Córdoba), ha informado la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía. EFECOM
(Foto)(Vídeo)
Últimas Noticias
El Atlético de Madrid descarta la salida de Thiago Almada al Galatasaray
Minuto de silencio en memoria de las víctimas de Adamuz (Córdoba)
Oblak, 100 partidos de Liga de Campeones y otro récord en Eslovenia
Se eleva a 40 el número de muertos en el accidente de trenes de Adamuz (Córdoba)
La UE acumula retrasos y sobrecostes en megaproyectos de transporte como la "Y" vasca
MÁS NOTICIAS