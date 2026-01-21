Comesaña no puede con Tiafoe, que jugará con De Miñaur en tercera ronda

Redacción deportes, 21 ene (EFE).- El estadounisense Frances Tiafoe evitó la reacción del argentino Francisco Comesaña, que ganó por 6-4, 6-3, 4-6 y 6-2 y avanzó a la tercera ronda del Abierto de Australia, cita que no alcanzaba desde 2023.

En un duelo más igualado de lo que refleja el marcador, Tiafoe evitó que la mejoría del sudamericano terminara en una remontada y enderezó el partido en el cuarto parcial para cerrar el partido y citarse con el australiano Alex de Miñaur.

Comesaña, que aspiraba a lograr la tercera ronda del primer Grand Slam del curso por primera vez en su carrera, asumió su derrota después de tres horas y cinco minutos de juego, en el choque que cerró el programa del cuadro masculino individual, que se disputó bajo un techo afectado por la tormenta que irrumpió en Melbourne.

Tiafoe se enfrentará en tercera ronda al ídolo local, que necesitó de una remontada para ganar al serbio Hamad Medjedovic por 6-7(5), 6-2, 6-2 y 6-1. EFE