Coco Gauff acelera hacia tercera ronda

Redacción deportes, 21 ene (EFE).- LA estadounidense Coco Gauff, tercera jugadora del mundo, se dejó solo cuatro juegos ante la serbia Olga Danilovic (6-2 y 6-2) y en una hora y cuarto se situó en la tercera ronda del Abierto de Australia, donde jugará con su compatriota Hailey Baptiste.

Por séptima vez en el cuadro principal del Abierto de Australia, donde llegó a semifinales en el 2024 que perdió contra la después campeona, la bielorrusa Aryna Sabalenka, ganó por la vía rápida para avanzar en la competición y alargar sus aspiraciones de lograr su tercer título grande después del Abierto de Estados Unidos 2023 y Roland Garros 2025.

La estadounidense, que cuando logró el triunfo en primera ronda ante la rusa Kamila Rakhomova, la victoria número 75, se convirtió en la jugadora más joven en llegar a esa cifra en un Grand Slam desde Maria Sharapova en el 2008, jugará el siguiente partido con su compatriota Baptiste que batió a la australiana Storm Hunter por 6-2 y 6-1. EFE