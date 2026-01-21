China acusa a Taiwán de "vender" los intereses de la isla por acuerdo comercial con EE.UU.

Pekín, 21 ene (EFECOM).- El Gobierno chino acusó este miércoles al Ejecutivo taiwanés de "vender" los intereses de la isla tras el anuncio de un acuerdo comercial con Estados Unidos, un pacto que Pekín considera un "documento de rendición" y que, advirtió, "vaciará la base industrial de vanguardia de Taiwán".

El entendimiento, alcanzado el jueves pasado tras varios meses de negociaciones, incluye una reducción de aranceles sobre los productos taiwaneses del 20 al 15 %, así como un compromiso de inversión de 250.000 millones de dólares de las principales compañías isleñas de semiconductores en territorio estadounidense.

En virtud del pacto, el Gobierno de Taipéi también se comprometió a garantizar otros 250.000 millones de dólares adicionales en créditos empresariales para facilitar nuevas inversiones.

En una rueda de prensa, el portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado (Ejecutivo chino) Peng Qing'en aseguró que EE. UU. ejerció "presión máxima" durante las negociaciones mediante el "gran garrote" de los aranceles "para forzar a Taiwán a incrementar en gran medida la inversión en Estados Unidos".

"El llamado 'consenso comercial' alcanzado entre Estados Unidos y Taiwán no es más que un 'contrato de esclavitud' en el que fuerzas externas y fuerzas separatistas se confabulan para saquear el dinero duramente ganado por el pueblo taiwanés y socavar los cimientos industriales de Taiwán", aseveró el vocero.

En opinión de Peng, las autoridades del gobernante Partido Democrático Progresista (PDP) de Taiwán "no solo no se avergüenzan, sino que se enorgullecen" por un acuerdo que, afirmó, permitirá a Estados Unidos "vaciar" y "expoliar" la industria de semiconductores taiwanesa.

"Tal incompetencia e ignominia solo enterrará por completo las perspectivas de desarrollo de Taiwán (...). La ventaja industrial de Taiwán desaparecerá por completo y la 'isla tecnológica' se convertirá en una 'isla hueca'", subrayó, y agregó que el resultado de las negociaciones demuestra que la 'independencia' de Taiwán "es un callejón sin salida".

"Sin el respaldo de una patria poderosa, Taiwán solo puede convertirse en un pedazo de carne gordo a ojos de las fuerzas externas, como un cordero que va al matadero", sentenció el portavoz.

Las autoridades de Pekín consideran a la isla de Taiwán como una "parte inalienable" del territorio chino y no han descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control, una postura rechazada por el Ejecutivo de Taipéi, que sostiene que solo los 23 millones de taiwaneses tienen derecho a decidir su futuro político.

Desde hace más de siete décadas, EE. UU. se encuentra en medio de las disputas entre ambas partes, ya que Washington es el principal suministrador de armas a Taipéi y, si bien no mantiene vínculos diplomáticos con la isla, podría defenderla en caso de conflicto con Pekín.

Esa postura ha provocado permanentes roces entre EE. UU. y China, cuyo Gobierno ha definido a la "cuestión taiwanesa" como la "línea roja" en las relaciones entre las dos potencias. EFECOM