Espana agencias

CCOO amenaza con huelgas y medidas de presión si no se garantiza la seguridad ferroviaria

Guardar

Madrid, 21 ene (EFECOM).- CCOO ha subrayado este miércoles que la seguridad de los trabajadores ferroviarios y de los usuarios no puede seguir en la situación actual y que, ante la falta de medidas y actuaciones suficientes, convocarán las jornadas de huelga o las medidas de presión que sean necesarias.

"No es aceptable que quienes garantizan cada día el funcionamiento del transporte ferroviario vean comprometida su integridad física mientras desempeñan su trabajo", denuncia el sindicato en un comunicado.

Por ello, alerta de que con huelgas o medidas de presión buscan alcanzar compromisos concretos, recursos adecuados y protocolos efectivos que eviten que vuelvan a producirse tragedias como las recientes.

De esta forma, CCOO exige la adopción inmediata de medidas reales y eficaces para revisar y reforzar los protocolos de seguridad, así como una investigación rigurosa de lo ocurrido.

Igualmente, ve imprescindible establecer y aplicar protocolos claros y coordinados entre Protección Civil, Renfe y Adif, que garanticen la protección del personal ferroviario ante situaciones de riesgo.

Esta misma mañana, el sindicato español de maquinistas ferroviarios Semaf ha convocado una huelga general en el sector para reclamar que se garantice la seguridad y fiabilidad de la red tras los recientes accidentes registrados, con numerosos fallecimientos, entre ellos los de tres maquinistas.

"Todos los integrantes de Semaf estamos devastados y consideramos inadmisible esta situación de deterioro constante del ferrocarril", subrayaban en su comunicado.

Todo ello, tras el accidente del domingo de tren en Adamuz (Córdoba) con 43 muertos o el de Rodalies anoche en Gelida (Barcelona) con un fallecido.

Precisamente, ante los "graves" sucesos ocurridos anoche en Barcelona, en los que falleció un maquinista en prácticas, CCOO expresa su profunda consternación y traslada su pésame y su reconocimiento y respeto a quien perdió la vida cumpliendo con su labor al servicio del ferrocarril. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Esther Muñoz exige saber la verdad "porque la gente no puede viajar tranquila en tren y es normal"

Esther Muñoz exige saber la

Vox exige a Guardiola "capacidad de decisión y ejecución" para formar un gobierno en Extremadura

Vox exige a Guardiola "capacidad

Sumar saluda que España rechace el "fantoche" de Trump para superar a la ONU y hacer un "negocio inmobiliario" en Gaza

Sumar saluda que España rechace

La patronal Pimec dice que Rodalies se gestiona a "golpe de titular" y sin inversión real

Infobae

Los agricultores griegos levantan los bloqueos tras reunirse con el primer ministro griego

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Absuelto el exdirector de Seguridad

Absuelto el exdirector de Seguridad de Adif y condenado al maquinista del Alvia trece años después del descarrilamiento en Angrois que dejó 80 muertos y 143 heridos

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies: se reestablece por completo el servicio de Cercanías de Cataluña tras dos días suspendido

La Policía Nacional detiene en tres meses a cinco de los diez fugitivos más buscados en España: pederastas, asesinos y narcos

Daniel Vázquez, el pederasta detenido en A Coruña, trató de apuñalar a uno de los agentes y amenazó con tirarse al vacío

La Guardia Civil entrega el primer informe sobre el accidente de Adamuz y solicita que la causa se declare secreta durante al menos un mes

ECONOMÍA

Junts abre la puerta a

Junts abre la puerta a apoyar la quita de deuda si se tramita en solitario y “no se mezcla con otras cosas”

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 23 enero

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 23 de enero

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

DEPORTES

El ‘showman’ Moutet que se

El ‘showman’ Moutet que se enfrentará a Alcaraz en el Open de Australia: de casi llegar a las manos con Bublik a lanzarle la raqueta a una cámara

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions