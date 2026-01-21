CCOO amenaza con huelgas y medidas de presión si no se garantiza la seguridad ferroviaria

Madrid, 21 ene (EFECOM).- CCOO ha subrayado este miércoles que la seguridad de los trabajadores ferroviarios y de los usuarios no puede seguir en la situación actual y que, ante la falta de medidas y actuaciones suficientes, convocarán las jornadas de huelga o las medidas de presión que sean necesarias.

"No es aceptable que quienes garantizan cada día el funcionamiento del transporte ferroviario vean comprometida su integridad física mientras desempeñan su trabajo", denuncia el sindicato en un comunicado.

Por ello, alerta de que con huelgas o medidas de presión buscan alcanzar compromisos concretos, recursos adecuados y protocolos efectivos que eviten que vuelvan a producirse tragedias como las recientes.

De esta forma, CCOO exige la adopción inmediata de medidas reales y eficaces para revisar y reforzar los protocolos de seguridad, así como una investigación rigurosa de lo ocurrido.

Igualmente, ve imprescindible establecer y aplicar protocolos claros y coordinados entre Protección Civil, Renfe y Adif, que garanticen la protección del personal ferroviario ante situaciones de riesgo.

Esta misma mañana, el sindicato español de maquinistas ferroviarios Semaf ha convocado una huelga general en el sector para reclamar que se garantice la seguridad y fiabilidad de la red tras los recientes accidentes registrados, con numerosos fallecimientos, entre ellos los de tres maquinistas.

"Todos los integrantes de Semaf estamos devastados y consideramos inadmisible esta situación de deterioro constante del ferrocarril", subrayaban en su comunicado.

Todo ello, tras el accidente del domingo de tren en Adamuz (Córdoba) con 43 muertos o el de Rodalies anoche en Gelida (Barcelona) con un fallecido.

Precisamente, ante los "graves" sucesos ocurridos anoche en Barcelona, en los que falleció un maquinista en prácticas, CCOO expresa su profunda consternación y traslada su pésame y su reconocimiento y respeto a quien perdió la vida cumpliendo con su labor al servicio del ferrocarril. EFECOM