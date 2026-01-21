Espana agencias

Catorce comunidades en aviso por nieve, lluvia, viento y olas, con Galicia en nivel rojo

Madrid, 21 ene (EFE).- Catorce comunidades autónomas están hoy en alerta por nieve, lluvia, vientos, aludes y temporal marítimo, de las cuales Galicia se encuentra en nivel rojo con peligro extraordinario por mala mar, con olas de hasta 9 metros, mientras que otras tres, Asturias, Cantabria y Baleares, lo están también por temporal marítimo pero en nivel naranja (riesgo importante).

En el noroeste y oeste de A Coruña, bajo peligro extraordinario, se prevén hoy olas de 8 a 9 metros por vientos marinos del noroeste de hasta 61 kilómetros por hora (fuerza 7), según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web.

Asimismo, habrá temporal marítimo aunque con nivel naranja de riesgo (peligro importante) en Asturias, Cantabria y Baleares. En el litoral asturiano puede haber olas de hasta 7 metros y vientos marinos de hasta 74 kilómetros por hora.

En el caso de islas como Menorca, en Baleares, las olas pueden alcanzar hasta 12 metros, y en el levante mallorquín, unos 10 metros.

Galicia, además del aviso rojo por temporal marítimo, está en alerta amarilla (peligro bajo) por fuertes lluvias y vientos.

En el caso de Asturias y Cantabria, en alerta naranja por mala mar, se suman asimismo avisos amarillos por fuerte viento.

Otras diez comunidades están con avisos amarillos. Se trata de las siguientes: Andalucía (viento, mala mar y lluvias); Aragón (aludes y nieve); Castilla y León (viento y nevadas); Castilla-La Mancha y Madrid (nieve); Cataluña (nieve y aludes); región de Murcia y Comunidad Valenciana (temporal marítimo); Navarra y País Vasco (viento).

Están bajo aviso amarillo además las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla por vientos y además esta última también por temporal marítimo.

La mayor parte del litoral peninsular y de Baleares está en alerta por temporal marítimo, en nivel rojo y naranja el extremo norte y en amarillo las costas orientales.

Lloverá con intensidad en la zona del Estrecho y en Grazalema en Cádiz y asimismo en el interior de Pontevedra, con acumulaciones de más de 40 litros por metro cuadrado en doce horas.

Se acumularán nevadas de más de 5 centímetros en la sierra de Madrid en 24 horas por encima de los 1.300 metros, con mayor probabilidad en el entorno de Somosierra.

También se alcanzarán esos espesores en el Pirineo oscense a partir de 1.200 metros y en la cordillera cantábrica de León, serranía de Guadalajara y Sanabria (Zamora) desde cotas de 1.300 metros.

Por otra parte, soplarán rachas de viento de entre 70 y 90 kilómetros por hora en amplias zonas del norte peninsular, especialmente en el País Vasco, Asturias, Castilla y León, interior de Galicia o en la cordillera Cantábrica.

A su vez, el Pirineo catalán y el oscense están en alerta amarilla por aludes con nivel de peligro 4. En el caso de Huesca por encima de 1.800 metros en los macizos del Sobrarbe y Ribagorza, mientras que en el valle de Arán (Lleida) desde cotas de 2.000 metros. EFE

