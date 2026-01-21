Castilla-La Mancha ofrece el hospital de Toledo como sede de la Agencia de Salud Pública

Toledo, 21 ene (EFE).- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha propuesto que el Hospital Universitario de Toledo sea la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESP).

La consejera portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla, ha concretado en la rueda de prensa en la que ha informado sobre los asuntos aprobados en el Consejo de Gobierno, que la propuesta de la Administración regional ofrece el Hospital Universitario de Toledo, donde hay "grandes espacios para poder adecuar el centro, si finalmente el Gobierno de España optara por Toledo".

Padilla ha defendido que la de Toledo es "una candidatura muy fuerte", entre otros motivos por "la fortaleza del sistema público de Castilla-La Mancha" y por su cercanía con Madrid, lo que hace una ubicación "muy accesible a todos los profesionales de cualquier punto de España".

Por ello, ha confiado en que el Gobierno central opte por la candidatura de Toledo, que ofrece "un proyecto tan serio y riguroso", y ha avanzado que sería positivo para la región. EFE

(foto)