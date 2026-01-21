Cancelan las salidas del puerto de Tarifa (Cádiz) a Tánger por el temporal

Algeciras (Cádiz), 21 ene (EFE).- Las salidas desde el puerto de Tarifa (Cádiz) en su conexión con Tánger (Marruecos) se suspenden a partir de las 10.00 horas como consecuencia del temporal que azota el Estrecho de Gibraltar por temporal de lluvia y viento.

Fuentes de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) han señalado que las cancelaciones se producirán en todas las salidas desde las 10.00, por lo que la única conexión que opera este miércoles es la de las 9.00 horas.

Un total de nueve salidas de las navieras Balearia y AML se suspenden entre las 10.00 y las 21.,00 horas, por lo que la conexión desde Tánger permanecerá inoperativa todo el día.

No sucede así con la conexión entre el puerto de Algeciras (Cádiz) y Tánger Med, que se mantiene operativa, aunque se recomienda a los pasajeros que consulten la información que la APBA irá proporcionando a lo largo del día ante posibles incidencias que pueda haber en los trayectos.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo para este miércoles el aviso amarillo por precipitaciones en el Campo de Gibraltar Según la información disponible en la web de la Aemet, se prevén precipitaciones que podrían alcanzar los 15 litros por metro cuadrado en una hora, así como un acumulado de hasta 40 litros en 12 horas.

El aviso estará vigente entre las 15:00 horas y la medianoche. La probabilidad de que se produzcan estas lluvias oscila entre el 40 % y el 70 %. EFE

