Espana agencias

Cámaras de comercio UE piden pactos comerciales y mercado único para capear incertidumbre

Guardar

Bruselas, 21 ene (EFECOM).- La asociación de cámaras de comercio de la Unión Europea, Eurochambres, pidió hoy a los líderes del bloque comunitario que aceleren la firma de nuevos acuerdos comerciales y profundicen en el mercado único para proteger la inversión y el crecimiento frente a una incertidumbre internacional en máximos históricos.

"Nuestras empresas están atrapadas entre la espada y la pared: por un lado, las estrategias orientadas a la exportación se ven debilitadas; por otro, el crecimiento dentro de la UE se ha estancado debido a las cargas regulatorias y a las barreras del mercado único", declaró el presidente de Eurochambres, Vladimír Dlouhý.

Ese comentario se incluye en el informe "El impacto de la incertidumbre en la política comercial sobre la inversión en la UE", elaborado por el Grupo de Economistas Jefes de Eurochambres, que analiza datos de 24 países europeos a lo largo de los últimos 25 años y concluye que la incertidumbre en la política comercial tiene un efecto negativo "estadísticamente significativo y económicamente relevante" sobre la inversión empresarial.

El estudio advierte de que factores como los aranceles, las guerras comerciales y otras formas de proteccionismo reducen de forma clara la disposición de las empresas a invertir, un impacto que resulta "sistemáticamente más dañino" en las economías más abiertas y orientadas a la exportación.

Además, subraya que los efectos no son inmediatos, sino que aumentan con el tiempo, lo que sugiere que "las consecuencias de los actuales niveles elevados de incertidumbre comercial pueden no haberse reflejado aún plenamente en los datos de inversión".

Dlouhý advirtió de que no se puede "ignorar la amenaza real y mensurable que las guerras comerciales y el aumento del proteccionismo suponen para la inversión europea".

"Y sin inversión no podemos aspirar al crecimiento, la creación de empleo y la competitividad que Europa necesita para prosperar y mantener su modelo socioeconómico", añadió.

Según el informe, un aumento sostenido de la incertidumbre en la política comercial acaba traduciéndose en una menor intensidad inversora, con decisiones de gasto que se revisan o posponen meses después de producirse el impacto inicial.

Eurochambres considera que los países de la UE más expuestos a las turbulencias -entre los que no se cuenta España- son aquellos con economías más abiertas y orientadas al comercio internacional, como Eslovaquia, Eslovenia Irlanda, Bélgica, Hungría y Chequia, donde las exportaciones representan entre el 57 y el 75 % del PIB, muy por encima del 33,8 % de media comunitaria.

En un segundo bloque de países se sitúan Austria, Dinamarca, Polonia, Estonia, Letonia y Lituania, con un ratio de exportaciones sobre PIB que oscila entre el 35 y el 45 %.

La plataforma aplaudió la firma del acuerdo comercial entre la UE y Mercosur el pasado fin de semana, que supuso un "gran paso" con buenas perspectivas y condiciones de comercio internacional más previsibles.

Pero advirtió de que el repunte de las tensiones con Estados Unidos a propósito de las aspiraciones anexionistas de Donald Trump sobre Groenlandia minan la confianza empresarial.

El presidente de la asociación de cámaras de comercio añadió que las empresas europeas necesitan condiciones más favorables, tanto dentro de la UE como a escala internacional, e instó "a los responsables políticos de la UE a abordar ambos lados de esta ecuación", impulsando "nuevos acuerdos comerciales y afrontando al mismo tiempo las barreras que dificultan hacer negocios dentro del propio mercado único europeo". EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Desmantelan una macrofábrica ilegal de tabaco con material valorado en 3 millones de euros

Infobae

La Armada vigila el paso de dos buques rusos por aguas de interés nacional en una semana

Infobae

Beltrán: "Siempre he dado lo mejor de mí por el Celta"

Infobae

Ter Stegen a su llegada a Girona: "Tengo muchas ganas de empezar"

Infobae

Presidente del Betis: "Pese a las bajas, hay un compromiso para sacar el partido adelante"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España participa en la producción

España participa en la producción del PAC-3 MSE de EEUU: “Es el misil de defensa aérea más avanzado del mundo”

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies: se reestablece por completo el servicio de Cercanías de Cataluña tras dos días suspendido

Siete hernias en el estómago, enfermo y sin agua potable en su casa: Jesús ha ganado en el juzgado el desahucio ordenado por una promotora que quiere construir un hotel

El Ejército del Aire repone el catering de los helicópteros que transportan a Felipe VI y Pedro Sánchez: jamón ibérico, canapés de foie y galletas danesas

Adif se negó a facilitar a un ciudadano información sobre los retrasos e incidencias en el Cercanías de Madrid

ECONOMÍA

Virgen, extra y lampante: estos

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 23 de enero

Cambio de euro a dólar hoy 23 de enero: cómo está la cotización y previsiones

Ni letras ni depósitos: comprar una casa para alquilar es tres veces más rentable, los caseros ganan 15.340 euros de media al año

Cuatro de cada diez jóvenes españoles se siente presionado para ir a trabajar estando enfermo: la precariedad empeora el presentismo laboral

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 5 de este jueves 22 de enero de 2026

DEPORTES

El ‘showman’ Moutet que se

El ‘showman’ Moutet que se enfrentará a Alcaraz en el Open de Australia: de casi llegar a las manos con Bublik a lanzarle la raqueta a una cámara

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions